Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса

В известняковых пещерах Лаоса обнаружены летучие мыши, которые переносят почти такой же коронавирус, который вызвал пандемию во всем мире. Препринт об этом опубликован на Research Square. В нем описываются результаты совместных исследований ученых из Института Пастера и Лаосского университета.

"Здесь мы показываем, что такие вирусы действительно циркулируют у пещерных летучих мышей, живущих в известняковой карстовой местности на севере Лаоса, на полуострове Индокитай", - говорится в описании препринта.

Переносчиками оказались летучие мыши вида Rhinolophus (подковоносые). Такие мыши обитают также в известняковой карстовой местности, характерной для Китая и Вьетнама. Всего в их популяции нашли три типа коронавируса, почти идентичные уханьскому штамму SARS-CoV-2. Их условно назвали BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. У них есть аналогичная часть spike-белка, который коронавирус использует для связывания с ферментом ACE-2 в организме человека и инфицирования клеток.

"Именно эти варианты коронавируса, вероятно, способствовали возникновению уханьского штамма и могут представлять в будущем риск прямой передачи людям", - говорится в исследовании.

Всего ученые изучили 46 видов летучих мышей, для опытов было отловлено 645 особей в провинциях Вьентьян и Удомксай в период с июля 2020 года по январь 2021 года.