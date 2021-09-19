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19.09.2021 15:36
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В известняковых пещерах Лаоса обнаружены летучие мыши, которые переносят почти такой же коронавирус, который вызвал пандемию во всем мире. Препринт об этом опубликован на Research Square. В нем описываются результаты совместных исследований ученых из Института Пастера и Лаосского университета.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Здесь мы показываем, что такие вирусы действительно циркулируют у пещерных летучих мышей, живущих в известняковой карстовой местности на севере Лаоса, на полуострове Индокитай", - говорится в описании препринта.

Переносчиками оказались летучие мыши вида Rhinolophus (подковоносые). Такие мыши обитают также в известняковой карстовой местности, характерной для Китая и Вьетнама. Всего в их популяции нашли три типа коронавируса, почти идентичные уханьскому штамму SARS-CoV-2. Их условно назвали BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. У них есть аналогичная часть spike-белка, который коронавирус использует для связывания с ферментом ACE-2 в организме человека и инфицирования клеток.

"Именно эти варианты коронавируса, вероятно, способствовали возникновению уханьского штамма и могут представлять в будущем риск прямой передачи людям", - говорится в исследовании.

Всего ученые изучили 46 видов летучих мышей, для опытов было отловлено 645 особей в провинциях Вьентьян и Удомксай в период с июля 2020 года по январь 2021 года.

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