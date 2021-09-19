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19.09.2021 22:53
Рубрика: В мире

В Англии будут прививать от коронавируса детей без согласия родителей

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
В Англии решили прививать от коронавируса детей с 12 лет, причем согласие родителей не будет обязательным, если сам ребенок не против вакцинации. Между тем еще в начале сентября Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Британии не рекомендовал делать прививки школьникам 12-15 лет, поскольку в основном дети в этом возрасте болеют легко.
Фото: iStock
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До сих пор британских детей прививали только в том случае, если у них есть заболевания, которые осложняют течение COVID-19, или если они живут вместе со взрослыми из группы риска. Однако в заключении экспертов комитета отмечалось, что правительство может принять иное решение, если эпидемия будет мешать работе школ. Так и случилось.

На днях министр по вопросам вакцинации Надим Захави объявил о том, что здоровым детям в возрасте 12-15 лет будут колоть одну дозу препарата Pfizer/BioNTech прямо в школах, как это уже делают с подростками 16-17 лет. В самой по себе вакцинации детей от ковида нет ничего удивительного: это уже делают в США, Канаде, Франции, Италии и Польше. Однако удивительно другое: в Британии, где совершеннолетие наступает в 18 лет, детям, начиная с 12 лет, предоставили право самим решить вопрос о прививке, не спрашивая на этот счет мнение родителей.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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