В ЦИК назвали количество проголосовавших досрочно на выборах в Госдуму

Центризбирком огласил количество граждан, досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму восьмого созыва.

"Всего в труднодоступных и отдаленных местностях, и на судах, находящихся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 192 тысячи 928 избирателей, что составляет 0,18% от общей численности избирателей", - сообщил член ЦИК Александр Курдюмов в информационном центре комиссии в воскресенье.

Напомним, досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях проходило с 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ.