В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней на выборах

Всего подтвердились 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней на выборах в восьми регионах страны. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Вот сколько на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам", - заявила она.

Инциденты отмечены в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской области. "Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, работают правоохранительные органы", - сказала Памфилова.

При этом в Адыгее, Брянской, Кемеровской областях уже освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий.

Конкретнее, недействительными признаны 8 539 бюллетеней на 54 участках. Элла Памфилова уточнила, что эта информация по состоянию на 17.30 мск.

Ранее в МВД заявляли, что нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму, не зафиксировано.