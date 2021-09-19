В ЦИК заявили о DDoS-атаках на ресурсы комиссии и сайт онлайн-голосования

Сайт Центризбиркома и портал онлайн-голосования в круглосуточном режиме подвергаются кибератакам, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

"Специалисты докладывают, что DDoS-атаки идут практически в круглосуточном режиме в той или иной степени агрессивности, но, мне кажется, это обычная практика", - приводит агентство его слова.

Впрочем, в ЦИК научились с этим работать. "Системы защиты справляются", - сказал Булаев.

Ранее об атаках на ресурсы Центризбиркома сообщил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук. По его словам, три кибератаки были зафиксированы в пятницу, еще одна DDOS-атака была совершена в субботу.