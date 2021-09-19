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19.09.2021 11:01
Рубрика: В мире

В Греции открылись участки для голосования на выборах в Госдуму

Текст: Денис Кабанов (Афины)

В Афинах и Салониках в воскресенье открылись участки для голосования на выборах в Государственную думу РФ.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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"Событие крупное, давно к нему готовились, - сообщил журналистам посол России в Греции Андрей Маслов. - Мы провели несколько выездных досрочных голосований в отдаленных районах Греции, это на островах Корфу, Крит, в Ларисе, в Патрах и Александруполисе, там пришли свыше 300 человек".

Как отметил глава российского диппредставительства, электорат в Греции - это сотрудники российских загранучреждений, командированные из Москвы, это российские граждане из числа соотечественников и российские туристы. "Мы приняли все исчерпывающие меры по оповещению наших потенциальных избирателей через СМИ, через соцсети, через организации соотечественников и через пять наших почетных консульств", - отметил он.

Голосование на участке в Афинах проходит с соблюдением всех "антиковидных" мер. При входе на участок избирателям предоставляют медицинские маски, одноразовые перчатки и индивидуальные шариковые ручки.

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