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19.09.2021 10:48
Рубрика: В мире

В Индонезии ликвидирован самый разыскиваемый в стране террорист

Текст: Максим Макарычев

По заявлению военных, наиболее разыскиваемый террорист Индонезии, связанный с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), был убит в перестрелке с силами безопасности в ходе широкомасштабной контртеррористической кампании против экстремистов в отдаленных горных джунглях.

Фото: REUTERS
NYT: Военные США вместо террориста ИГ убили сотрудника НКО в Кабуле

Али Калора был одним из двух боевиков, убитых в ходе рейда, сказал представитель военного ведомства генерал Фарид Макруф. Он обозначил другого подозреваемого в экстремизме как Джака Рамадана. По словам Макруфа, которого цитирует АВС News, двое террористов были смертельно ранены в результате совместной операции военных и полицейских в горном районе Париги Мутонг провинции Центральный Сулавеси. Она граничит с районом Посо, который считается очагом экстремизма в провинции. Власти уточнили, что Али Калора был самым разыскиваемым террористом в стране и лидером сети исламистов, присягнувших ИГИЛ в 2014 году.

Субботняя перестрелка произошла через два месяца после того, как силы безопасности убили двух членов группировки во время предрассветного рейда в этом горном районе. Боевики в Восточной Индонезии взяли на себя ответственность за несколько убийств полицейских и христиан из числа религиозных меньшинств, совершенных в последнее время. Операции по обеспечению безопасности в этом районе активизировались в последние месяцы.

Полицейские бросили значительные силы на то, чтобы попытаться захватить членов сети, подчинявшихся Калору, который скрывался в джунглях более десяти лет. Он сменил Абу Варда Сантосо, убитого силами безопасности в июле 2016 года. С тех пор десятки других активных членов группировки были убиты или взяты в плен. В мае боевики убили четырех христиан в деревне в районе Посо. Власти заявили, что нападение было совершено в качестве мести за убийство в марте двух боевиков, в том числе сына Сантосо.

Индонезия, самая густонаселенная страна в мире с мусульманским большинством, продолжает проводить жесткие рейды против боевиков с тех пор, как в 2002 году в результате взрывов на туристическом острове Бали погибло 202 человека, в основном иностранцы.

Нападения боевиков на иностранцев в Индонезии в последние годы в значительной степени сократились. Террористы перешли к тактике более мелких и менее смертоносных атак, в основном в отношении силовиков.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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