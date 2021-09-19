В Киеве прошел гей-парад

В Киеве состоялся очередной, седьмой по счету, гей-парад, традиционно собравший больше правоохранителей и националистов, чем адептов "передовых европейских практик". Как заявили организаторы, на марш вышли 7 тысяч человек. В плотном окружении полиции, мимо выставленных ограждений они прошли около километра от парка Шевченко до станции метро "Площадь Льва Толстого". Там они под охраной погрузились в специально предоставленный киевским метрополитеном поезд.

В этом году в колонне в качестве почетных гостей и оберегов от националистов прошли послы Швеции, Нидерландов и Великобритании. Свое участие они объяснили необходимостью поддержки и защиты украинского ЛГБТ-сообщества, которое "слишком маленькое". Действительно, киевлян в колонне было не большинство, и значительную часть составляли приезжие и странствующие активисты, в августе и начале сентября уже создавшие массовку на гей-парадах в Одессе и Харькове. Публичные люди - политики, журналисты, чиновники, в иные года шедшие в колонне, вчера от участия воздержались. Зато присоединилась группа украинских военнослужащих и боевиков "добробатов", осознавших свою гомосексуальность и публично об этом заявивших. В отличие от гей-парадов прошлых лет, а они с перерывом в 2014 и 2020 годах проходят в Киеве со времен президентства Януковича, обошлось без рукоприкладства со стороны националистов. Нерастраченную энергию противники этого неотъемлемого этапа пути Украины в Европу донесли до офиса президента, где провели свой митинг. Впрочем, помочь им Зеленский ничем не мог: со встречи с американским коллегой он привез обязательство "укреплять уважение к правам ЛГБТ-сообщества и бороться против его дискриминации".