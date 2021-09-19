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19.09.2021 07:18
Рубрика: В мире

В Китае затонуло пассажирское судно, восемь человек погибли

Не менее восьми человек погибли, еще семь пропали без вести в результате опрокидывания пассажирского судна на юго-западе Китая.

Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

Инцидент произошел в 16:50 по местному времени на одной из рек в провинции Гуйчжоу. Сейчас на месте ЧП развернута масштабная поисково-спасательная операция, информирует ТАСС.

Известно, что плавсредство рассчитано на перевозку 40 человек, но на борту было больше пассажиров. Обнаружены тела восьми погибших, удалось спасти 31 человека. Пока не ясна судьба еще семи человек.

Местные правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить причину произошедшего.

В мире Восточная Азия Китай

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