В Москве Общественный штаб проверит надомное голосование

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проверит надомное голосование на одном из участков. Об этом днем в воскресенье заявили представители самого штаба.

Проверку надомного голосования организуют по жалобе одной из партий. Наблюдатели заметили, что участковая комиссия обошла за полтора часа более 30 надомников.

"Мы должны понять, возможно ли это, - отметили представители штаба. - Уже сейчас очевидно, что регламент надомного голосования нуждается в доработке".

На участок направлена мобильная группа, в ее работе примут участие и представители авторов обращения.