Новости

ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами 19:54
Кардиолог перечислила факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 19:48
В МВД заявили о сокращении в 1,5 раза дел из-за нарушений на выборах 19:43
В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней на выборах 19:38
Смоленский губернатор проголосовал на дому из-за травмы ноги 19:24
Москалькова выступила за расширение географии онлайн-голосования 19:22
На Кубе проходит голосование на выборах в Госдуму 19:00
Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо 18:42
Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе 18:31
Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее 18:19
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус 18:10
Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов 17:59
Явка на выборы в Москве превысила 43% 17:56
На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана 17:48
В ближайшие часы в Москве ожидается резкое усиление ветра 17:27
На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 19:43
Рубрика: Происшествия

В МВД заявили о сокращении в 1,5 раза дел из-за нарушений на выборах

Текст: Сергей Птичкин

Выборы прошли спокойно. По данным МВД, количество возбужденных уголовных дел, связанных с их нарушениями, в сравнении с 2016 годом сократилось в полтора раза.

В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней на выборах

МВД России с начала избирательной кампании выборов в Госдуму зарегистрировало около шести тысяч различных сообщений о нарушениях. Об этом в информационном центре ЦИК РФ сообщил начальник главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Михаил Давыдов.

По его словам, "с начала избирательной кампании нами зарегистрировано 5,8 тысяч сообщений, что почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года".

Давыдов также добавил, что "на текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, отсутствуют". "Мы фиксируем, что в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и ряде округов приволжского федерального округа голосование уже закончено, информации о существенных нарушениях, способных повлиять на выборы, на данный момент у нас не имеется", - заявил он.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
Явка на онлайн-выборы в Москве превысила 95%
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону