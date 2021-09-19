В МВД заявили о сокращении в 1,5 раза дел из-за нарушений на выборах

Выборы прошли спокойно. По данным МВД, количество возбужденных уголовных дел, связанных с их нарушениями, в сравнении с 2016 годом сократилось в полтора раза.

МВД России с начала избирательной кампании выборов в Госдуму зарегистрировало около шести тысяч различных сообщений о нарушениях. Об этом в информационном центре ЦИК РФ сообщил начальник главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Михаил Давыдов.

По его словам, "с начала избирательной кампании нами зарегистрировано 5,8 тысяч сообщений, что почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года".

Давыдов также добавил, что "на текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, отсутствуют". "Мы фиксируем, что в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и ряде округов приволжского федерального округа голосование уже закончено, информации о существенных нарушениях, способных повлиять на выборы, на данный момент у нас не имеется", - заявил он.