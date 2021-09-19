В Нижнем Тагиле запустили мощную очистную установку

Ожидается, что несколько чище в ближайшее время станет воздух в Нижнем Тагиле. Одно из крупнейших предприятий города - металлургический комбинат - запустило в миксерном отделении своего конвертерного цеха мощную очистную установку. Она снизит объем выброса пыли при переливах чугуна на 32 тонны в год - или на 96 процентов.

"Чем у вас пахнет?" - часто спрашивают жителей Нижнего Тагила гости города. Однако тот "непередаваемый коктейль" химических запахов, которым насыщен воздух, те, кажется, уже не ощущают. Но зато его замечают надзорные органы: в докладе "Региональные особенности состояния санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской области в 2020 году" на сайте областного Роспотребнадзора приводится индекс загрязнения атмосферы в Тагиле "более 5,0" - самый высокий по области. Такой суммарный показатель, говорится в документе, "соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения".

Установка снизит объем выброса пыли при переливах чугуна на 32 тонны в год - или на 96 процентов

По данным, опубликованным министерством природы Свердловской области, за 2020 год тот же металлургический комбинат выбросил в атмосферу 64,3 тысячи тонн вредных веществ. И 32 тонны, которые отловит новая установка, уменьшат выброс всего на 0,05 процента. Это значит, работа должна быть продолжена. Инвестиции комбината в мероприятия в рамках национального проекта "Экология" уже составили 270 миллионов рублей. В течение 2020-2021 годов в нескольких цехах были модернизированы старые аспирационные установки - они улавливают примерно 35 тонн пыли в год. Кроме того, предприятие закрыло одну выработавшую ресурс домну и модернизировало с оглядкой на экологичность еще две. А вместе с этим решило позаботиться и о чистоте воды: комбинат реализует проект по переходу на полностью замкнутый цикл водоснабжения, реабилитирует и зарыбляет водоемы. По словам вице-президента предприятия Дениса Новоженова, всего на мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду будет направлено более 10 миллиардов рублей, из них на федеральный проект "Чистый воздух" до 2024 года пойдет более 3,4 миллиарда.