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19.09.2021 15:10
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю"

Текст: Елена Манукиян

В России не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса "мю", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Ученые выявили особенность мутировавшего коронавируса

По его словам, которые приводит РИА Новости, даже если случаи заражения этим видом вируса уже и были на территории нашей страны, то его дальнейшее распространение маловероятно. Ученый пояснил, что "мю" значительно медленнее распространяется, чем индийский штамм "дельта". Так, например, впервые он был выявлен в Колумбии в начале 2021 года, но превзойти там "дельту" так и не смог. Схожая картина наблюдается и других частях планеты.

Всего штамм "мю" обнаружен почти в 50 странах.

Хафизов напомнил, что один из способов остановить возникновение новых штаммов коронавируса - это вакцинация, поскольку мутации происходят только в организме без иммунитета. Чем меньше вирус встретит на своем пути восприимчивых к нему людей, тем меньше будет вероятность возникновения новых опасных мутаций.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны против всех штаммов, которые циркулируют на территории России, менять их состав не требуется.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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