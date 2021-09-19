В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю"

В России не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса "мю", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, даже если случаи заражения этим видом вируса уже и были на территории нашей страны, то его дальнейшее распространение маловероятно. Ученый пояснил, что "мю" значительно медленнее распространяется, чем индийский штамм "дельта". Так, например, впервые он был выявлен в Колумбии в начале 2021 года, но превзойти там "дельту" так и не смог. Схожая картина наблюдается и других частях планеты.

Всего штамм "мю" обнаружен почти в 50 странах.

Хафизов напомнил, что один из способов остановить возникновение новых штаммов коронавируса - это вакцинация, поскольку мутации происходят только в организме без иммунитета. Чем меньше вирус встретит на своем пути восприимчивых к нему людей, тем меньше будет вероятность возникновения новых опасных мутаций.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны против всех штаммов, которые циркулируют на территории России, менять их состав не требуется.