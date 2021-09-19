В последние десятилетия продукция нефтехимии все шире применяется в самых разных отраслях: транспорте, строительстве, машиностроении, ЖКХ и других.

Полимерные материалы позволяют значительно экономить средства, совершенствовать и упрощать технологии производства, продлевать сроки службы оборудования, облегчать его обслуживание.

На совещании в Тобольске по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в декабре 2020 года президент РФ отметил: "В России, как и во всем мире, полимерная продукция широко востребована. В строительстве, в медицине, в ЖКХ, в пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки. Причем в разы. В том числе за счет более долгого срока службы полимерной продукции. Выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна".

Он подчеркнул, что у российской нефтехимии огромный потенциал роста, а отечественные производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. В качестве примера президент привел ЖКХ, где полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водопроводов и канализации. И призвал расширять сферы их применения.

Присутствовавшие на совещании представители нефтегазовой отрасли рассказали о положительном опыте применения полимерных труб в сфере нефтегазодобычи - для строительства систем промысловых трубопроводов. Они готовы рассматривать вопрос о более широком их применении при транспортировке нефти и газа. Но полимерные трубы используются не только в этих целях.

Курс на увеличение доли использования полимерных труб взят на правительственном уровне

Сегодня, пожалуй, нет ни одной отрасли экономики, в которой не применялись бы полимерные материалы и, в частности, различные трубы. Они успешно используются при строительстве промышленной инфраструктуры и незамерзающих трубопроводов для водоснабжения и водоотведения, для газораспределения, защиты подземных электрокабелей, в системах ирригации, при дорожно-мостовом строительстве и даже для отведения рек.

Преимущества полимерных труб в сравнении с традиционными неоспоримы: относительно небольшая стоимость, легкость изделий, простота монтажа, высокая химическая стойкость, гибкость и высокая устойчивость к нагрузкам (статическим и динамическим), длительный срок службы, экологичность и долговечность. Это особенно наглядно и для населения - там, где полимерными трубами заменяют устаревшие чугунные и стальные в системах водопровода и канализации. Они не подвержены коррозии, в них не образуются внутренние отложения, благодаря чему не происходит вторичного загрязнения воды, транспортируемой по ПЭ-трубам. Срок их службы значительно дольше, а эксплуатационные расходы в разы ниже.

Их использование - реальный инструмент оптимизации коммунальных тарифов и повышения качества коммунальных услуг за счет распределения амортизации на более длительный срок службы. Кроме того, снижается количество коммунальных аварий, а значит, вода или газ поставляются в дома без перебоев. Все это напрямую влияет на повышение качества жизни людей. Для экономики эксплуатация полимерных трубопроводов значительно менее затратна по сравнению с традиционными материалами на всех этапах их жизненного цикла, что делает их применение особенно эффективным.

Крупнейшим в России и СНГ производителем широкого спектра полимерной трубной продукции является Группа ПОЛИПЛАСТИК. В компании разработано большинство существующих в России видов полимерных труб - около 100 типов наименований, их размеры варьируют от 10 мм до 3,5 м в диаметре. За 30 лет работы компания произвела более 2,5 миллиона тонн труб, их общая длина составляет более миллиона километров - то есть из них можно было бы создать три нитки трубопровода от Земли до Луны! Ежедневно предприятие выпускает в среднем 150 километров различных труб, тысячи колодцев и фитингов. Эта продукция успешно замещает импортные аналоги, полностью вытеснив их в целом ряде отраслей, в первую очередь в жилищно-коммунальном комплексе, а также экспортируется более чем в 50 стран мира. Не случайно в 2020 году Группа ПОЛИПЛАСТИК была включена в перечень системообразующих предприятий РФ, оказывающих особое влияние на экономику страны.

Главным фактором технологического лидерства компании является постоянное внедрение инноваций, направленных на максимально полное удовлетворение запросов рынка. Большую роль в этом сыграл научно-исследовательский институт "ПОЛИПЛАСТИК", который является одним из самых оснащенных в области композиционных материалов и полимерных труб. В нем сосредоточена солидная научно-практическая база для разработок и внедрения новых видов полимерной продукции.

Начав производство пластиковых труб в России практически с нуля, ученые и специалисты компании совместно смогли создать комплексную систему большинства "умных" технических решений труб из полиэтилена, полипропилена и ПВХ, которые используются для выполнения самых сложных строительных задач в кратчайшие сроки.

Разработки новых продуктов в компании продолжаются. Одной из последних, поистине революционных для рынка инноваций стал армированный ПВХ-профиль СПИРАТЕХ для спирально-навивного восстановления трубопроводов. Он позволяет не демонтировать устаревшие трубопроводы, а практически без остановки эксплуатации модернизировать их изнутри, укрепив полимерным "вкладышем". Это значительно удешевляет ремонтные работы и повышает их надежность.

Важно и то, что производство полимерных труб - лучший пример эффективного использования природного сырья - нефти и газа. Кроме того, что срок их службы превышает 100 лет, возможна и их последующая вторичная переработка, что вполне отвечает государственным задачам в сфере экологии.

Помимо производства разнообразных полимерных решений для многих отраслей Группа ПОЛИПЛАСТИК для своих клиентов является стратегическим партнером и системным интегратором полного спектра инжиниринговых сервисов и услуг для решения самых различных задач, связанных с анализом, строительством и развитием инфраструктуры. Сотрудничество с компанией позволяет потребителю получить вместе с продукцией полный комплекс сопровождения с момента проектирования объекта и до сдачи в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания.

Интерес к полимерной трубной продукции во всех отраслях экономики стремительно растет, потребности в ней в современной России крайне велики, особенно в ЖКХ, где проходит пилотную апробацию программа "60+" по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60 процентов. По данным Росстата, в среднем в регионах подлежит срочной замене более 44 процентов водопроводных сетей и 45 процентов труб в водоотведении. Стратегическая задача модернизации коммунальных сетей сейчас находится на контроле у государства, для ее решения действуют различные нацпроекты, федеральные и региональные программы.

Хотя Россия пока примерно в три раза отстает от общемировых темпов по объемам производства и потребления полимерной трубной продукции, переломный для нашей страны момент случился: курс на увеличение доли использования полимеров и полимерных труб взят на правительственном уровне.

В январе с.г. заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провел рабочее совещание, посвященное перспективам использования полимерных труб в нефтегазодобыче. На нем обсуждались меры, которые необходимо принять в кратчайшие сроки. Представители нефтегазовых компаний России выразили свою заинтересованность в их использовании при строительстве трубопроводов. Учитывая, что рост цен на стальные трубы за последние четыре года составил более 36 процентов, внедрение полимеров позволит оптимизировать затраты и снизить стоимость продуктов нефтегазодобычи, подчеркивали выступавшие.

Группа ПОЛИПЛАСТИК уже сделала важный шаг к решению масштабной государственной задачи - созданию производства гибких полимерных армированных труб для нефтегазовой отрасли. В марте нынешнего года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель генерального директора Группы ПОЛИПЛАСТИК Максим Ковязин подписали соглашение о намерениях в отношении инвестиционного проекта по созданию производства на территории планируемой в Прикамье Особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Здесь предполагается создать и развивать производство высоконапорных систем для нефтегазовой отрасли. В рамках нового производства будут сосредоточены самые передовые технологии.

Высоко оценил вклад Группы ПОЛИПЛАСТИК в экономику страны и жизнь россиян министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, поздравляя компанию с 30-летием.

"Входящие в группу заводы и торговые дома не только обеспечивают работой тысячи наших соотечественников, они также создают и внедряют высококачественную продукцию, позволяющую улучшать качество жизни миллионов россиян, - подчеркнул министр. - Впереди у нас всех - серьезные задачи, решить которые можно лишь слаженной совместной работой".

"Наша компания готова к выполнению любых самых сложных задач в сфере развития коммунальной и промышленной инфраструктуры России, - говорит генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский. - Основная задача ПОЛИПЛАСТИКа - разрабатывать и внедрять самые лучшие, прогрессивные продукты и технические решения, нередко превосходящие зарубежные аналоги. Разветвленная сеть из 30 заводов и более 40 торговых домов на территории России, Беларуси и Казахстана, а также специально налаженные сервисы строительно-инжинирингового сопровождения дают нам возможность комплексно и в самые сжатые сроки помогать реализовывать инфраструктурные проекты. И мы, конечно, гордимся возможностью участвовать в осуществлении стратегически значимых для России программ".