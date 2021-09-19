Новости

В результате извержения вулкана на Канарских островах никто не пострадал 20:20
ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами 19:54
Кардиолог перечислила факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 19:48
В МВД заявили о сокращении в 1,5 раза дел из-за нарушений на выборах 19:43
В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней на выборах 19:38
Смоленский губернатор проголосовал на дому из-за травмы ноги 19:24
Москалькова выступила за расширение географии онлайн-голосования 19:22
На Кубе проходит голосование на выборах в Госдуму 19:00
Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо 18:42
Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе 18:31
Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее 18:19
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус 18:10
Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов 17:59
Явка на выборы в Москве превысила 43% 17:56
На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана 17:48
В ближайшие часы в Москве ожидается резкое усиление ветра 17:27
На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 19:31
Рубрика: Экономика

От Земли до Луны и обратно

Современные полимерные трубопроводы намного эффективнее и надежнее традиционных
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 214(8565)
В последние десятилетия продукция нефтехимии все шире применяется в самых разных отраслях: транспорте, строительстве, машиностроении, ЖКХ и других.
Инновационная продукция производства Группы ПОЛИПЛАСТИК - ПВХ-профиль СПИРАТЕХ. Фото: Из архива Группы ПОЛИПЛАСТИК Инновационная продукция производства Группы ПОЛИПЛАСТИК - ПВХ-профиль СПИРАТЕХ. Фото: Из архива Группы ПОЛИПЛАСТИК
Инновационная продукция производства Группы ПОЛИПЛАСТИК - ПВХ-профиль СПИРАТЕХ. Фото: Из архива Группы ПОЛИПЛАСТИК

Полимерные материалы позволяют значительно экономить средства, совершенствовать и упрощать технологии производства, продлевать сроки службы оборудования, облегчать его обслуживание.

Фото: РИА Новости
Полимерные трубы решат вопрос модернизации коммунальных сетей в России

На совещании в Тобольске по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в декабре 2020 года президент РФ отметил: "В России, как и во всем мире, полимерная продукция широко востребована. В строительстве, в медицине, в ЖКХ, в пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки. Причем в разы. В том числе за счет более долгого срока службы полимерной продукции. Выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна".

Он подчеркнул, что у российской нефтехимии огромный потенциал роста, а отечественные производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. В качестве примера президент привел ЖКХ, где полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водопроводов и канализации. И призвал расширять сферы их применения.

Присутствовавшие на совещании представители нефтегазовой отрасли рассказали о положительном опыте применения полимерных труб в сфере нефтегазодобычи - для строительства систем промысловых трубопроводов. Они готовы рассматривать вопрос о более широком их применении при транспортировке нефти и газа. Но полимерные трубы используются не только в этих целях.

Курс на увеличение доли использования полимерных труб взят на правительственном уровне

Сегодня, пожалуй, нет ни одной отрасли экономики, в которой не применялись бы полимерные материалы и, в частности, различные трубы. Они успешно используются при строительстве промышленной инфраструктуры и незамерзающих трубопроводов для водоснабжения и водоотведения, для газораспределения, защиты подземных электрокабелей, в системах ирригации, при дорожно-мостовом строительстве и даже для отведения рек.

Преимущества полимерных труб в сравнении с традиционными неоспоримы: относительно небольшая стоимость, легкость изделий, простота монтажа, высокая химическая стойкость, гибкость и высокая устойчивость к нагрузкам (статическим и динамическим), длительный срок службы, экологичность и долговечность. Это особенно наглядно и для населения - там, где полимерными трубами заменяют устаревшие чугунные и стальные в системах водопровода и канализации. Они не подвержены коррозии, в них не образуются внутренние отложения, благодаря чему не происходит вторичного загрязнения воды, транспортируемой по ПЭ-трубам. Срок их службы значительно дольше, а эксплуатационные расходы в разы ниже.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Почему в России сложилось полимерное неравенство

Их использование - реальный инструмент оптимизации коммунальных тарифов и повышения качества коммунальных услуг за счет распределения амортизации на более длительный срок службы. Кроме того, снижается количество коммунальных аварий, а значит, вода или газ поставляются в дома без перебоев. Все это напрямую влияет на повышение качества жизни людей. Для экономики эксплуатация полимерных трубопроводов значительно менее затратна по сравнению с традиционными материалами на всех этапах их жизненного цикла, что делает их применение особенно эффективным.

Крупнейшим в России и СНГ производителем широкого спектра полимерной трубной продукции является Группа ПОЛИПЛАСТИК. В компании разработано большинство существующих в России видов полимерных труб - около 100 типов наименований, их размеры варьируют от 10 мм до 3,5 м в диаметре. За 30 лет работы компания произвела более 2,5 миллиона тонн труб, их общая длина составляет более миллиона километров - то есть из них можно было бы создать три нитки трубопровода от Земли до Луны! Ежедневно предприятие выпускает в среднем 150 километров различных труб, тысячи колодцев и фитингов. Эта продукция успешно замещает импортные аналоги, полностью вытеснив их в целом ряде отраслей, в первую очередь в жилищно-коммунальном комплексе, а также экспортируется более чем в 50 стран мира. Не случайно в 2020 году Группа ПОЛИПЛАСТИК была включена в перечень системообразующих предприятий РФ, оказывающих особое влияние на экономику страны.

Главным фактором технологического лидерства компании является постоянное внедрение инноваций, направленных на максимально полное удовлетворение запросов рынка. Большую роль в этом сыграл научно-исследовательский институт "ПОЛИПЛАСТИК", который является одним из самых оснащенных в области композиционных материалов и полимерных труб. В нем сосредоточена солидная научно-практическая база для разработок и внедрения новых видов полимерной продукции.

Начав производство пластиковых труб в России практически с нуля, ученые и специалисты компании совместно смогли создать комплексную систему большинства "умных" технических решений труб из полиэтилена, полипропилена и ПВХ, которые используются для выполнения самых сложных строительных задач в кратчайшие сроки.

Фото: Пресс-служба ТПУ
Российские ученые создали полимеры для быстрой остановки крови

Разработки новых продуктов в компании продолжаются. Одной из последних, поистине революционных для рынка инноваций стал армированный ПВХ-профиль СПИРАТЕХ для спирально-навивного восстановления трубопроводов. Он позволяет не демонтировать устаревшие трубопроводы, а практически без остановки эксплуатации модернизировать их изнутри, укрепив полимерным "вкладышем". Это значительно удешевляет ремонтные работы и повышает их надежность.

Важно и то, что производство полимерных труб - лучший пример эффективного использования природного сырья - нефти и газа. Кроме того, что срок их службы превышает 100 лет, возможна и их последующая вторичная переработка, что вполне отвечает государственным задачам в сфере экологии.

Помимо производства разнообразных полимерных решений для многих отраслей Группа ПОЛИПЛАСТИК для своих клиентов является стратегическим партнером и системным интегратором полного спектра инжиниринговых сервисов и услуг для решения самых различных задач, связанных с анализом, строительством и развитием инфраструктуры. Сотрудничество с компанией позволяет потребителю получить вместе с продукцией полный комплекс сопровождения с момента проектирования объекта и до сдачи в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания.

Интерес к полимерной трубной продукции во всех отраслях экономики стремительно растет, потребности в ней в современной России крайне велики, особенно в ЖКХ, где проходит пилотную апробацию программа "60+" по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60 процентов. По данным Росстата, в среднем в регионах подлежит срочной замене более 44 процентов водопроводных сетей и 45 процентов труб в водоотведении. Стратегическая задача модернизации коммунальных сетей сейчас находится на контроле у государства, для ее решения действуют различные нацпроекты, федеральные и региональные программы.

Хотя Россия пока примерно в три раза отстает от общемировых темпов по объемам производства и потребления полимерной трубной продукции, переломный для нашей страны момент случился: курс на увеличение доли использования полимеров и полимерных труб взят на правительственном уровне.

В январе с.г. заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провел рабочее совещание, посвященное перспективам использования полимерных труб в нефтегазодобыче. На нем обсуждались меры, которые необходимо принять в кратчайшие сроки. Представители нефтегазовых компаний России выразили свою заинтересованность в их использовании при строительстве трубопроводов. Учитывая, что рост цен на стальные трубы за последние четыре года составил более 36 процентов, внедрение полимеров позволит оптимизировать затраты и снизить стоимость продуктов нефтегазодобычи, подчеркивали выступавшие.

Группа ПОЛИПЛАСТИК уже сделала важный шаг к решению масштабной государственной задачи - созданию производства гибких полимерных армированных труб для нефтегазовой отрасли. В марте нынешнего года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель генерального директора Группы ПОЛИПЛАСТИК Максим Ковязин подписали соглашение о намерениях в отношении инвестиционного проекта по созданию производства на территории планируемой в Прикамье Особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Здесь предполагается создать и развивать производство высоконапорных систем для нефтегазовой отрасли. В рамках нового производства будут сосредоточены самые передовые технологии.

Высоко оценил вклад Группы ПОЛИПЛАСТИК в экономику страны и жизнь россиян министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, поздравляя компанию с 30-летием.

Эксперт назвал отрасли, где полимеры могут заменить металл

"Входящие в группу заводы и торговые дома не только обеспечивают работой тысячи наших соотечественников, они также создают и внедряют высококачественную продукцию, позволяющую улучшать качество жизни миллионов россиян, - подчеркнул министр. - Впереди у нас всех - серьезные задачи, решить которые можно лишь слаженной совместной работой".

"Наша компания готова к выполнению любых самых сложных задач в сфере развития коммунальной и промышленной инфраструктуры России, - говорит генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский. - Основная задача ПОЛИПЛАСТИКа - разрабатывать и внедрять самые лучшие, прогрессивные продукты и технические решения, нередко превосходящие зарубежные аналоги. Разветвленная сеть из 30 заводов и более 40 торговых домов на территории России, Беларуси и Казахстана, а также специально налаженные сервисы строительно-инжинирингового сопровождения дают нам возможность комплексно и в самые сжатые сроки помогать реализовывать инфраструктурные проекты. И мы, конечно, гордимся возможностью участвовать в осуществлении стратегически значимых для России программ".

Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
Явка на онлайн-выборы в Москве превысила 95%
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг