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19.09.2021 21:01
Рубрика: Власть

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму

Текст: Дмитрий Гончарук
Избирательные участки на выборах в Государственную Думу закрылись в 21.00 по московскому (в 20.00 по местному) времени в самом западном регионе России - Калининградской области.

Теперь могут быть опубликованы первые данные по выборам депутатов Госдумы. Сначала появятся данные экзит-полов, затем Центральная избирательная комиссия будет называть итоги выборов разного уровня в регионах по мере поступления результатов.

После закрытия избирательных участков бюллетени из переносных ящиков перемещаются в комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Затем члены избирательной комиссии проводят контрольное соотношение данных.

Выборы в восьмой созыв Госдумы проходили три дня - 17, 18 и 19 сентября.

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В думских выборах участвовали 14 партий: КПРФ, "Российская экологическая партия "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", "Партия роста", "Российская партия свободы и справедливости", "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Именно в таком порядке они находились в бюллетенях.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов и 39 законодательных собраний субъектов Федерации. В семи регионах наряду с обычными прошли дистанционные выборы - на них записалось около 2,8 миллиона человек.

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