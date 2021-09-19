В США отзывают все партии препарата от курения из-за риска рака

Американская фармацевтическая компания Pfizer отзывает все партии своего препарата против курения Chantix из-за высокого содержания в таблетках вызывающих рак канцерогенов, называемых нитрозаминами. Речь идет об отзыве для всех партий таблеток 0,5 мг и 1 мг варениклина, пищевых продуктов и других средствах этого бренда.

По оценкам экспертов Агентства министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA), которое следит за качеством продуктов и лекарственных средств, длительный прием этого препарата может привести к "потенциально повышенному риску рака у людей".

"Пользу для здоровья в результате отказа от курения перевешивает риск рака из-за примеси нитрозамина в варениклине", - уточнили в FDA.

Первоначально компания Pfizer приостановила распространение препарата в июне и уже отозвала ряд партий препарата. Тогда компания заявила, что приостановка распространения была проведена в ожидании дальнейшего тестирования. Затем в августе компания Pfizer расширила отзыв на дополнительные партии препарата против курения.

Chantix был одобрен FDA в мае 2006 года как лекарство, отпускаемое по рецепту, чтобы помочь лицам в возрасте 18 лет и старше бросить курить, оно обычно принимается в течение 12-24 недель.