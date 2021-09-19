В Техасе разбился военный учебно-тренировочный самолет

В американском городе Лейк Уорт, штат Техас, разбился военный учебно-тренировочный самолет. По данным местного отделения пожарной службы, в результате крушения самолета серьезные повреждения получили два жилых строения.

"Два дома сильно повреждены, сейчас помощь оказывается 2-3 гражданам", - говорится в сообщении пожарной службы, опубликованном в Twitter. Как сообщила радиостанция NBC News, пострадавшие уже доставлены в близлежащий госпиталь.

По непроверенным сведениям, два пилота самолета успели катапультироваться. О состоянии летчиков и возможной причине катастрофы пока не сообщается.