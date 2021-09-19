Власти Киева "подставили" Украину в газовом вопросе

Безграмотная политика властей в Киеве привела к тому, что в нынешней ситуации рекордно высоких цен на газ, Украина фактически оказалась в крайне невыгодной ситуации. Киевское руководство фактически "подставило" Украину, отказавшись от заключения прямого контракта на поставки газа с российским "Газпромом". Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что в зависимости от температуры зимой в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа", - заявил депутат. Кучеренко добавил, что если ситуация на газовом рынке сохранит нынешнюю динамику, а зимние месяцы выдадутся холодными, то сама "жизнь подтолкнет" Киев к переговорам о заключении прямого контракта с "Газпромом".

Депутат также подчеркнул, что Украина в любом случае столкнется с дефицитом генерации электроэнергии, поскольку стране "не хватает 3 миллионов тонн угля". По мнению депутата, высокая цена на газ в итоге приведет к цепной реакции на Украине и потянет за собой вверх тарифы за коммунальные услуги по всей стране, что неизбежно негативно скажется на обычных гражданах.

В аналогичном ключе в эфире "Первого независимого" выступил на днях и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По словам экс-министра, Украина "попала" из-за некомпетентности предыдущих и нынешних властей и руководства "Нафтогаза". "Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это", - подчеркнул Суслов.

Он также обратил внимание на то, что в самом "Нафтогазе" отмечают, что Россия полностью выполняет заключенный на текущий год контракт по транзиту через территорию Украины 40 миллиардов кубометров газа. "В прошлом году было 65 миллиардов. Они (Российская сторона - прим. "РГ") выполнили и перевыполнили. Тут вопрос больше к украинскому правительству. Почему они согласились на подписание контракта, который резко сократил транзит газа через Украину?", - подчеркнул экс-министр экономики Украины.