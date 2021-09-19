Во Франции тысячи медиков отстранены от работы из-за отсутствия прививки

Около трех тысяч сотрудников французских медучреждений были отстранены от работы с потерей зарплаты из-за того, что они не сделали прививку от коронавируса.

По новым правилам вакцинироваться обязаны все без исключения медики в стране. Как отмечает телеканал Euronews, хотя о планируемых нововведениях стало известно давно, не все во Франции верили, что власти действительно решат наказывать за отказ от прививок. Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон еще в июле предупредил сотрудников медучреждений о грядущих переменах, дав им время вакцинироваться до 15 сентября. По словам французского министра здравоохранения Оливье Верана, все нынешние отстранения носят временный характер и "в основном касаются вспомогательного персонала, из которого небольшому количеству медсестер велено оставаться дома", передает телеканал France 24. Веран заверил: отстранения не вызовут перебоев в работе сферы здравоохранения. Однако клиники и госпитали сообщают об обратном. Например, только одна больница в Ницце отстранила от работы 450 сотрудников, из-за чего у ее здания собрались протестующие. Другая больница в городе Монтелимар начала отменять несрочные операции из-за того, что не все ее анестезиологи сделали прививку от коронавируса.