Володин набирает 77,96% голосов на выборах в Госдуму

После обработки 13,17% протоколов председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин лидирует на выборах в ГД по Саратовскому одномандатному округу.

Согласно опубликованным данным, после обработки указанного количества протоколов по Саратовскому округу №163 Володин набирает 77,96% голосов.

Он лидирует с большим отрывом, за ним идут кандидат от КПРФ Александр Анидалов и Алексей Емельянов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

По данным саратовского ЦИК, в данном округе зарегистрированы девять кандидатов.