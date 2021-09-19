Врач назвала продукты, полезные для укрепления иммунитета осенью

Для укрепления иммунитета осенью следует меньше употреблять сахара и больше есть овощей, рассказала "Российской газете" диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

По ее словам, сахар отрицательно влияет на баланс микрофлоры кишечника. А именно она выполняет роль одного из самых серьезных барьеров от проникновения в организм вредных бактерий и вирусов. В связи с этим, для укрепления иммунитета желательно свести содержание в рационе сладкого до минимума, говорит врач.

При этом из овощей она посоветовала отдать предпочтение тем, которые не содержат крахмал: это, например, листовой салат, стручковая фасоль, кабачки, болгарский перец. В них много клетчатки, а она поддерживает здоровый иммунитет поскольку это - пища для полезных бактерий кишечника.

Диетолог также обратила внимание, что рацион осенью должен быть разнообразным, потому что для полноценной работы организма и иммунной системы необходимо ежедневное поступление около 20 классов фитонутриентов, которые находятся в овощах и фруктах разных цветов, 15-ти различных витаминов и большого количества минералов.

В числе продуктов, способных укрепить иммунитет в хмурое время года, эксперт, в первую очередь, выделила яблоки. Она подчеркнула, что содержащийся в них антиоксидант кверцетин помогает бороться с вирусами и бактериями - как раз то, что нужно в сезон простуд. Яблоки также помогают предотвратить болезнь Альцгеймера, укрепить зубы, сердечно-сосудистую систему и снизить риск развития диабета. Помимо этого врач посоветовала есть тыкву из-за большого содержания в ней карнитина, который буквально заряжает энергией и помогает мозгу работать быстрее. Тыквенные семечки показаны всем, кто страдает от избытка холестерина и повышенного давления. Полезны также репа, которая на 50% состоит из клетчатки, поэтому быстро приводит в норму пищеварение, цветная капуста за то, что по содержанию витамина С вдвое превосходит белокочанную, и низкокалорийный кабачок, при регулярном употреблении которого можно повысить иммунитет и улучшить общее самочувствие.

Способны зарядить осенью энергией и грибы, если они экологически чистые и выросли в правильном месте. Например, боровики - кладезь витамина D, а он необходим нашему иммунитету, отмечает доктор. Она также назвала плоды такого экзотического фрукта, как фейхоа, богатые кальцием, медью, железом, цинком и другими полезными веществами, и финики: по ее словам, они помогут улучшить память и ускорить работу мозга, ведь в них много клетчатки, калия и антиоксидантов.

Помимо правильного питания осенью врач рекомендовала не забывать про полноценный сон, расслабление, соблюдение режима дня и физическую активность.