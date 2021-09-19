За сутки в России подтверждено 20 174 случая COVID-19 в 85 регионах

- Москва - 2376
- Санкт-Петербург - 1834
- Московская область - 1004
- Свердловская область - 507
- Самарская область - 502
- Воронежская область - 492
- Нижегородская область - 466
- Ростовская область - 464
- Пермский край - 455
- Омская область - 372
- Иркутская область - 370
- Челябинская область - 365
- Ставропольский край - 350
- Красноярский край - 348
- Оренбургская область - 338
- Волгоградская область - 337
- Республика Башкортостан - 317
- Ульяновская область - 302
- Хабаровский край - 291
- Саратовская область - 279
- Архангельская область - 271
- Республика Крым - 258
- Алтайский край - 239
- Республика Коми - 236
- Пензенская область - 235
- Вологодская область - 230
- Краснодарский край - 229
- Удмуртская Республика - 227
- Астраханская область - 225
- Тюменская область - 223
- Приморский край - 217
- Калининградская область - 209
- Липецкая область - 206
- Ленинградская область - 206
- Тверская область - 201
- Ярославская область - 188
- Республика Саха (Якутия) - 173
- Забайкальский край - 173
- Курская область - 173
- Кемеровская область - 165
- Новосибирская область - 164
- Белгородская область - 161
- Брянская область - 160
- Ханты-Мансийский автономный округ - 155
- Владимирская область - 154
- Республика Карелия - 150
- Смоленская область - 148
- Мурманская область - 141
- Новгородская область - 135
- Республика Дагестан - 121
- Ивановская область - 120
- Амурская область - 119
- Псковская область - 117
- Республика Хакасия - 116
- Курганская область - 115
- Кировская область - 114
- Рязанская область - 109
- Тульская область - 109
- Тамбовская область - 99
- Орловская область - 97
- Калужская область - 96
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 93
- Севастополь - 91
- Костромская область - 86
- Республика Бурятия - 85
- Томская область - 85
- Сахалинская область - 76
- Республика Калмыкия - 73
- Республика Чувашия - 73
- Республика Северная Осетия-Алания - 69
- Республика Мордовия - 69
- Кабардино-Балкарская Республика - 66
- Чеченская Республика - 60
- Республика Тыва - 59
- Республика Марий Эл - 58
- Республика Татарстан - 58
- Республика Ингушетия - 57
- Республика Адыгея - 53
- Карачаево-Черкесская Республика - 47
- Камчатский край - 42
- Еврейская автономная область - 35
- Республика Алтай - 31
- Магаданская область - 25
- Чукотский автономный округ - 16
- Ненецкий автономный округ - 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 274 928 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Москва, Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,19%
3. Мурманская область, Калужская область, Кировская область, Томская область, Тульская область 0,2%
Москва 49
Санкт-Петербург 40
Свердловская область 37
Краснодарский край 35
Ростовская область 27
Пермский край 27
Нижегородская область 26
Тюменская область 24
Воронежская область 22
Красноярский край 22
Ставропольский край 21
Челябинская область 21
Пензенская область 20
Самарская область 20
Саратовская область 20
Московская область 19
Алтайский край 19
Республика Башкортостан 16
Владимирская область 15
Волгоградская область 15
Оренбургская область 13
Иркутская область 13
Омская область 13
Республика Дагестан 12
Республика Чувашия 12
Ульяновская область 12
Новосибирская область 12
Брянская область 11
Тульская область 10
Республика Крым 10
Удмуртская Республика 10
Республика Северная Осетия - Алания 9
Липецкая область 8
Вологодская область 8
Калининградская область 8
Мурманская область 8
Ярославская область 7
Орловская область 6
Астраханская область 6
Белгородская область 5
Курская область 5
Смоленская область 5
Республика Хакасия 5
Кемеровская область 5
Хабаровский край 5
Ивановская область 4
Рязанская область 4
Тамбовская область 4
Республика Карелия 4
Псковская область 4
Кабардино-Балкарская Республика 4
Чеченская Республика 4
Ямало-Ненецкий автономный округ 4
Республика Саха (Якутия) 4
Калужская область 3
Новгородская область 3
Республика Адыгея 3
Севастополь 3
Карачаево-Черкесская Республика 3
Забайкальский край 3
Камчатский край 3
Приморский край 3
Костромская область 2
Ленинградская область 2
Республика Ингушетия 2
Республика Марий Эл 2
Республика Мордовия 2
Кировская область 2
Магаданская область 2
Сахалинская область 2
Республика Калмыкия 1
Республика Алтай 1
Республика Бурятия 1
Амурская область 1
За весь период по России умерло 198 218 человек.
Москва 1215
Московская область 768
Санкт-Петербург 501
Свердловская область 448
Иркутская область 423
Пермский край 387
Нижегородская область 371
Красноярский край 354
Оренбургская область 352
Ростовская область 348
Волгоградская область 307
Хабаровский край 296
Самарская область 291
Республика Коми 281
Омская область 275
Челябинская область 272
Ставропольский край 257
Архангельская область 248
Приморский край 240
Ульяновская область 229
Вологодская область 214
Тюменская область 207
Воронежская область 206
Ярославская область 189
Владимирская область 177
Тверская область 175
Республика Карелия 171
Кемеровская область 171
Ханты-Мансийский автономный округ 168
Смоленская область 163
Республика Дагестан 144
Брянская область 141
Республика Калмыкия 127
Краснодарский край 124
Курганская область 122
Алтайский край 122
Курская область 112
Тульская область 103
Калининградская область 102
Пензенская область 102
Калужская область 101
Липецкая область 101
Кировская область 98
Рязанская область 96
Саратовская область 95
Тамбовская область 90
Амурская область 89
Новгородская область 88
Республика Башкортостан 88
Орловская область 87
Ленинградская область 87
Республика Тыва 87
Ивановская область 86
Ямало-Ненецкий автономный округ 85
Удмуртская Республика 84
Республика Северная Осетия - Алания 82
Республика Крым 80
Чеченская Республика 78
Сахалинская область 76
Кабардино-Балкарская Республика 73
Республика Марий Эл 68
Астраханская область 66
Забайкальский край 62
Республика Чувашия 61
Томская область 54
Мурманская область 51
Республика Мордовия 51
Республика Адыгея 45
Новосибирская область 44
Севастополь 37
Магаданская область 35
Карачаево-Черкесская Республика 33
Белгородская область 31
Костромская область 26
Республика Алтай 23
Еврейская автономная область 16
Камчатский край 15
Республика Бурятия 11
Чукотский автономный округ 11
Республика Хакасия 10
Ненецкий автономный округ 7
Республика Татарстан 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 498 682.