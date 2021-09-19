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19.09.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 174 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 20 174 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  1. Москва - 2376
  2. Санкт-Петербург - 1834
  3. Московская область - 1004
  4. Свердловская область - 507
  5. Самарская область - 502
  6. Воронежская область - 492
  7. Нижегородская область - 466
  8. Ростовская область - 464
  9. Пермский край - 455
  10. Омская область - 372
  11. Иркутская область - 370
  12. Челябинская область - 365
  13. Ставропольский край - 350
  14. Красноярский край - 348
  15. Оренбургская область - 338
  16. Волгоградская область - 337
  17. Республика Башкортостан - 317
  18. Ульяновская область - 302
  19. Хабаровский край - 291
  20. Саратовская область - 279
  21. Архангельская область - 271
  22. Республика Крым - 258
  23. Алтайский край - 239
  24. Республика Коми - 236
  25. Пензенская область - 235
  26. Вологодская область - 230
  27. Краснодарский край - 229
  28. Удмуртская Республика - 227
  29. Астраханская область - 225
  30. Тюменская область - 223
  31. Приморский край - 217
  32. Калининградская область - 209
  33. Липецкая область - 206
  34. Ленинградская область - 206
  35. Тверская область - 201
  36. Ярославская область - 188
  37. Республика Саха (Якутия) - 173
  38. Забайкальский край - 173
  39. Курская область - 173
  40. Кемеровская область - 165
  41. Новосибирская область - 164
  42. Белгородская область - 161
  43. Брянская область - 160
  44. Ханты-Мансийский автономный округ - 155
  45. Владимирская область - 154
  46. Республика Карелия - 150
  47. Смоленская область - 148
  48. Мурманская область - 141
  49. Новгородская область - 135
  50. Республика Дагестан - 121
  51. Ивановская область - 120
  52. Амурская область - 119
  53. Псковская область - 117
  54. Республика Хакасия - 116
  55. Курганская область - 115
  56. Кировская область - 114
  57. Рязанская область - 109
  58. Тульская область - 109
  59. Тамбовская область - 99
  60. Орловская область - 97
  61. Калужская область - 96
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ - 93
  63. Севастополь - 91
  64. Костромская область - 86
  65. Республика Бурятия - 85
  66. Томская область - 85
  67. Сахалинская область - 76
  68. Республика Калмыкия - 73
  69. Республика Чувашия - 73
  70. Республика Северная Осетия-Алания - 69
  71. Республика Мордовия - 69
  72. Кабардино-Балкарская Республика - 66
  73. Чеченская Республика - 60
  74. Республика Тыва - 59
  75. Республика Марий Эл - 58
  76. Республика Татарстан - 58
  77. Республика Ингушетия - 57
  78. Республика Адыгея - 53
  79. Карачаево-Черкесская Республика - 47
  80. Камчатский край - 42
  81. Еврейская автономная область - 35
  82. Республика Алтай - 31
  83. Магаданская область - 25
  84. Чукотский автономный округ - 16
  85. Ненецкий автономный округ - 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 274 928 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Москва, Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,19%

3. Мурманская область, Калужская область, Кировская область, Томская область, Тульская область 0,2%

За последние сутки подтверждено 793 смерти

Москва 49

Санкт-Петербург 40

Свердловская область 37

Краснодарский край 35

Ростовская область 27

Пермский край 27

Нижегородская область 26

Тюменская область 24

Воронежская область 22

Красноярский край 22

Ставропольский край 21

Челябинская область 21

Пензенская область 20

Самарская область 20

Саратовская область 20

Московская область 19

Алтайский край 19

Республика Башкортостан 16

Владимирская область 15

Волгоградская область 15

Оренбургская область 13

Иркутская область 13

Омская область 13

Республика Дагестан 12

Республика Чувашия 12

Ульяновская область 12

Новосибирская область 12

Брянская область 11

Тульская область 10

Республика Крым 10

Удмуртская Республика 10

Республика Северная Осетия - Алания 9

Липецкая область 8

Вологодская область 8

Калининградская область 8

Мурманская область 8

Ярославская область 7

Орловская область 6

Астраханская область 6

Белгородская область 5

Курская область 5

Смоленская область 5

Республика Хакасия 5

Кемеровская область 5

Хабаровский край 5

Ивановская область 4

Рязанская область 4

Тамбовская область 4

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Чеченская Республика 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 4

Калужская область 3

Новгородская область 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Забайкальский край 3

Камчатский край 3

Приморский край 3

Костромская область 2

Ленинградская область 2

Республика Ингушетия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Магаданская область 2

Сахалинская область 2

Республика Калмыкия 1

Республика Алтай 1

Республика Бурятия 1

Амурская область 1

За весь период по России умерло 198 218 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 418 человек

Москва 1215

Московская область 768

Санкт-Петербург 501

Свердловская область 448

Иркутская область 423

Пермский край 387

Нижегородская область 371

Красноярский край 354

Оренбургская область 352

Ростовская область 348

Волгоградская область 307

Хабаровский край 296

Самарская область 291

Республика Коми 281

Омская область 275

Челябинская область 272

Ставропольский край 257

Архангельская область 248

Приморский край 240

Ульяновская область 229

Вологодская область 214

Тюменская область 207

Воронежская область 206

Ярославская область 189

Владимирская область 177

Тверская область 175

Республика Карелия 171

Кемеровская область 171

Ханты-Мансийский автономный округ 168

Смоленская область 163

Республика Дагестан 144

Брянская область 141

Республика Калмыкия 127

Краснодарский край 124

Курганская область 122

Алтайский край 122

Курская область 112

Тульская область 103

Калининградская область 102

Пензенская область 102

Калужская область 101

Липецкая область 101

Кировская область 98

Рязанская область 96

Саратовская область 95

Тамбовская область 90

Амурская область 89

Новгородская область 88

Республика Башкортостан 88

Орловская область 87

Ленинградская область 87

Республика Тыва 87

Ивановская область 86

Ямало-Ненецкий автономный округ 85

Удмуртская Республика 84

Республика Северная Осетия - Алания 82

Республика Крым 80

Чеченская Республика 78

Сахалинская область 76

Кабардино-Балкарская Республика 73

Республика Марий Эл 68

Астраханская область 66

Забайкальский край 62

Республика Чувашия 61

Томская область 54

Мурманская область 51

Республика Мордовия 51

Республика Адыгея 45

Новосибирская область 44

Севастополь 37

Магаданская область 35

Карачаево-Черкесская Республика 33

Белгородская область 31

Костромская область 26

Республика Алтай 23

Еврейская автономная область 16

Камчатский край 15

Республика Бурятия 11

Чукотский автономный округ 11

Республика Хакасия 10

Ненецкий автономный округ 7

Республика Татарстан 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 498 682.

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