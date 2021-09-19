За сутки в России подтверждено 20 174 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое Москва - 2376 Санкт-Петербург - 1834 Московская область - 1004 Свердловская область - 507 Самарская область - 502 Воронежская область - 492 Нижегородская область - 466 Ростовская область - 464 Пермский край - 455 Омская область - 372 Иркутская область - 370 Челябинская область - 365 Ставропольский край - 350 Красноярский край - 348 Оренбургская область - 338 Волгоградская область - 337 Республика Башкортостан - 317 Ульяновская область - 302 Хабаровский край - 291 Саратовская область - 279 Архангельская область - 271 Республика Крым - 258 Алтайский край - 239 Республика Коми - 236 Пензенская область - 235 Вологодская область - 230 Краснодарский край - 229 Удмуртская Республика - 227 Астраханская область - 225 Тюменская область - 223 Приморский край - 217 Калининградская область - 209 Липецкая область - 206 Ленинградская область - 206 Тверская область - 201 Ярославская область - 188 Республика Саха (Якутия) - 173 Забайкальский край - 173 Курская область - 173 Кемеровская область - 165 Новосибирская область - 164 Белгородская область - 161 Брянская область - 160 Ханты-Мансийский автономный округ - 155 Владимирская область - 154 Республика Карелия - 150 Смоленская область - 148 Мурманская область - 141 Новгородская область - 135 Республика Дагестан - 121 Ивановская область - 120 Амурская область - 119 Псковская область - 117 Республика Хакасия - 116 Курганская область - 115 Кировская область - 114 Рязанская область - 109 Тульская область - 109 Тамбовская область - 99 Орловская область - 97 Калужская область - 96 Ямало-Ненецкий автономный округ - 93 Севастополь - 91 Костромская область - 86 Республика Бурятия - 85 Томская область - 85 Сахалинская область - 76 Республика Калмыкия - 73 Республика Чувашия - 73 Республика Северная Осетия-Алания - 69 Республика Мордовия - 69 Кабардино-Балкарская Республика - 66 Чеченская Республика - 60 Республика Тыва - 59 Республика Марий Эл - 58 Республика Татарстан - 58 Республика Ингушетия - 57 Республика Адыгея - 53 Карачаево-Черкесская Республика - 47 Камчатский край - 42 Еврейская автономная область - 35 Республика Алтай - 31 Магаданская область - 25 Чукотский автономный округ - 16 Ненецкий автономный округ - 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 274 928 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва, Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15% 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,19% 3. Мурманская область, Калужская область, Кировская область, Томская область, Тульская область 0,2% За последние сутки подтверждено 793 смерти Москва 49 Санкт-Петербург 40 Свердловская область 37 Краснодарский край 35 Ростовская область 27 Пермский край 27 Нижегородская область 26 Тюменская область 24 Воронежская область 22 Красноярский край 22 Ставропольский край 21 Челябинская область 21 Пензенская область 20 Самарская область 20 Саратовская область 20 Московская область 19 Алтайский край 19 Республика Башкортостан 16 Владимирская область 15 Волгоградская область 15 Оренбургская область 13 Иркутская область 13 Омская область 13 Республика Дагестан 12 Республика Чувашия 12 Ульяновская область 12 Новосибирская область 12 Брянская область 11 Тульская область 10 Республика Крым 10 Удмуртская Республика 10 Республика Северная Осетия - Алания 9 Липецкая область 8 Вологодская область 8 Калининградская область 8 Мурманская область 8 Ярославская область 7 Орловская область 6 Астраханская область 6 Белгородская область 5 Курская область 5 Смоленская область 5 Республика Хакасия 5 Кемеровская область 5 Хабаровский край 5 Ивановская область 4 Рязанская область 4 Тамбовская область 4 Республика Карелия 4 Псковская область 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Чеченская Республика 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Республика Саха (Якутия) 4 Калужская область 3 Новгородская область 3 Республика Адыгея 3 Севастополь 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Забайкальский край 3 Камчатский край 3 Приморский край 3 Костромская область 2 Ленинградская область 2 Республика Ингушетия 2 Республика Марий Эл 2 Республика Мордовия 2 Кировская область 2 Магаданская область 2 Сахалинская область 2 Республика Калмыкия 1 Республика Алтай 1 Республика Бурятия 1 Амурская область 1 За весь период по России умерло 198 218 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 418 человек Москва 1215 Московская область 768 Санкт-Петербург 501 Свердловская область 448 Иркутская область 423 Пермский край 387 Нижегородская область 371 Красноярский край 354 Оренбургская область 352 Ростовская область 348 Волгоградская область 307 Хабаровский край 296 Самарская область 291 Республика Коми 281 Омская область 275 Челябинская область 272 Ставропольский край 257 Архангельская область 248 Приморский край 240 Ульяновская область 229 Вологодская область 214 Тюменская область 207 Воронежская область 206 Ярославская область 189 Владимирская область 177 Тверская область 175 Республика Карелия 171 Кемеровская область 171 Ханты-Мансийский автономный округ 168 Смоленская область 163 Республика Дагестан 144 Брянская область 141 Республика Калмыкия 127 Краснодарский край 124 Курганская область 122 Алтайский край 122 Курская область 112 Тульская область 103 Калининградская область 102 Пензенская область 102 Калужская область 101 Липецкая область 101 Кировская область 98 Рязанская область 96 Саратовская область 95 Тамбовская область 90 Амурская область 89 Новгородская область 88 Республика Башкортостан 88 Орловская область 87 Ленинградская область 87 Республика Тыва 87 Ивановская область 86 Ямало-Ненецкий автономный округ 85 Удмуртская Республика 84 Республика Северная Осетия - Алания 82 Республика Крым 80 Чеченская Республика 78 Сахалинская область 76 Кабардино-Балкарская Республика 73 Республика Марий Эл 68 Астраханская область 66 Забайкальский край 62 Республика Чувашия 61 Томская область 54 Мурманская область 51 Республика Мордовия 51 Республика Адыгея 45 Новосибирская область 44 Севастополь 37 Магаданская область 35 Карачаево-Черкесская Республика 33 Белгородская область 31 Костромская область 26 Республика Алтай 23 Еврейская автономная область 16 Камчатский край 15 Республика Бурятия 11 Чукотский автономный округ 11 Республика Хакасия 10 Ненецкий автономный округ 7 Республика Татарстан 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 498 682.