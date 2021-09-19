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19.09.2021 17:16
Рубрика: В мире

Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже

Текст: Алексей Чуриков

Французский актер и гражданин России Жерар Депардье принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Париже.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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"Актер Жерар Депардье прибыл на участок для голосования в Посольстве России во Франции", - говорится в сообщении, опубликованном на страничке посольства в Facebook.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в воскресенье у здания дипмиссии, где располагается избирательный участок, выстроилась очередь из желающих проголосовать. Напомним, что Жерар Депардье ранее уже принимал участие в качестве избирателя в российских выборах. Так, в 2018 году в посольстве РФ в Париже он голосовал на выборах президента России. Тогда, отвечая на вопрос о том, с какими чувствами он отдал свой голос, Депардье ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

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