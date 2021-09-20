13 премьер недели с 20 по 26 сентября

Возможно, сегодня ночью кто-то не спал. И смотрел в прямом эфире 73-ю церемонию вручения главной телевизионной премии мира "EMMY".

Трансляция проходила в 03:00 по московскому времени на Amediateka, которая проводит подобную уже в 9-й раз. Если же кто-то и спал, сможет посмотреть церемонию потом, в любое удобное время: запись доступна подписчикам кинотеатра с 20 сентября в течение полугода.

Ведущий Седрик "Развлекатель" - американский комик и актер. А в российской трансляции - блогеры Ксения Дукалис и Саша Амато. В любом случае нужно отметить себе победителей премии и спокойно смотреть их потом, зная, что мировые академики уже "поставили" на них знак качества.

Больше всего номинаций в этом году получили сериалы "Корона" и "Мандалорец". HBO заработал 130 номинаций, Netflix -129, а Disney+ - 71. "Страна Лавкрафта", "Черная комедия", "Хитрости", "Бортпроводница", "Отыграть назад" "Поза", "Рассказ служанки", "Пацаны", "Бриджертоны" "Черная комедия", "Хитрости", "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Бортпроводница", "Метод Комински", "4лен", "Тед Лассо", "Мейр из Исттауна", "Я могу уничтожить тебя", "Ход королевы", "Подземная железная дорога", "Ванда/Вижн", "Дядя Фрэнк"... Просто запишите себе эти и другие названия - не пожалеете.

Также стоит себе пометить, что впервые в истории российского видеосервисного движения новый фильм выходит сразу одновременно в сразу трех отечественных онлайн-кинотеатрах - Kion, Premier и КиноПоиск HD. Это дебютная картина Романа Васьянова "Общага", снятая по мотивам книги Алексея Иванова "Общага-на-крови". Она доступна для просмотра 26 сентября. Фильм - участник конкурсной программы Кинотавра-2021, а мировая премьера состоялась на 24-м Шанхайском международном кинофестивале.

Что еще записать, что еще не пропустить - перед вами наш еженедельный гид, и премьер в нем хватит на всю семью.

Фото: Первый канал

Сериал "Русские горки". На Первом канале 20-23 сентября в 21.30. По мотивам романа Григория Ряжского "Колония нескучного режима". ...Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников, прогуливаясь по набережной в Хосте, знакомятся с прекрасной девушкой Таней, опекающей двух девочек-англичанок - Сару и Лизу. Приятели даже не могут предположить, насколько эта встреча определит их дальнейшие судьбы. Намекнем, что речь в сериале - о двойных агентах. В ролях Константин Лавроненко, Карина Андоленко, Алексей Морозов, Иван Колесников, Екатерина Вилкова, Лянка Грыу и другие.

Фото: телеканал "Россия"

Сериал "Подражатель". "Россия 1", 20 сентября, в 21:20. В Санкт-Петербурге происходит серия убийств, которые детально воспроизводят преступления двадцатилетней давности, совершенные Анастасией Перевезенцевой. Загадочный преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия, полковник Иван Орехов в этом деле возлагает большие надежды на ученицу Дарью Бравадину. А она предлагает привлечь к поискам убийцы саму Анастасию, отбывающую срок в заключении... В ролях: Евгения Крюкова, Никита Волков, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова и другие.

Фото: телеканал "Россия 1"

Документальный фильм "Лужков". Автор Евгений Рожков. На канале "Россия 1", 21 сентября, 00:30. Юрия Лужкова - энергичного градоначальника в неизменной кепке - москвичи помнят до сих пор. Каким человеком был бывший мэр, как ему удалось изменить и перестроить Москву, как он провёл годы после отставки? И при чём здесь пчёлы? В фильме Евгения Рожкова о Лужкове в эксклюзивных интервью вспоминают самые близкие люди Юрия Михайловича и руководители страны.

Фото: НТВ

Музыкальное шоу "Шоумаскгоон". НТВ, 25 сентября, 20.20. Это квинтэссенция лучших проектов телеканала - "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!". В музыкальном поединке сойдутся 9 участников: TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс, Стас Костюшкин, Кирилл Туриченко, Юля Паршута, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Диана Анкудинова и Алиса Мон. Им предстоит исполнять песни в 9 музыкальных категориях - народный хит, рок-хит, песня лауреата Grammy и другие. В этом шоу всё крутится вокруг цифры 9, поэтому высший балл, который могут получить участники - таков.. Оценивать и комментировать выступления будут сами участники и одна приглашённая звезда, у которой также будет возможность поставить 9 баллов.

Фильмы и программы к 85-летию Эдварда Радзинского. 23 сентября Эдварду Станиславовичу исполняется 85 лет. Ко дню рождения драматурга, сценариста, писателя и телеведущего в эфире телеканала "Россия - Культура" 4 выпуска программы "Мой театр" из цикла "Театральная летопись" - 20 - 23 сентября в 22:30 (повтор 21 - 24 сентября в 16:35), и художественный фильм "Еще раз про любовь" - 24 сентября в 21:25 (повтор 25 сентября в 10:30). Он снят по пьесе "104 страницы про любовь" Эдварда Радзинского, написавшего и сценарий к фильму. В ролях: Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов, Елена Королёва, Александр Ширвиндт и другие.

Фото: ТНТ

Шоу "Игра". На ТНТ, с 26 сентября. Шоу соберёт на сцене 85 комиков разных поколений и жанров. Их разделят на "молодых" и "стариков", распределив на 12 команд, которые сыграют друг с другом в формате чемпионского турнира. Шоу завершится финалом четырёх, куда выйдут по две команды от "стариков" и "молодых". Победитель получит 30 миллионов рублей. Ведущий Евгений Чебатков. Участники - Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Артём Муратов, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Елена Гущина, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Эмир Кашоков и многие другие. Определить победителя придется четырем членам жюри: Нурлану Сабурову, Гарику Харламову, Юлии Ахмедовой и Гарику Мартиросяну.

Сериал "#Яжотец". На ТНТ, с 20 сентября. По сюжету, главный герой вместе с сыном ведёт блог с распаковками детских игрушек, но после развода с женой он становится воскресным папой, меняет формат блога и начинает учить сына, как быть мужиком. Для телеканала ТНТ это экспериментальный проект на стыке жанров комедии, скринлайф и мокьюментари. Каждая серия состоит из выпусков видеоблога, и в них Гречихин научит сына готовить, ориентироваться на местности, собирать мебель и работать с инструментами, водить автомобиль, играть в пейнтбол, рыбачить, строить отношения с женщиной и многому другому. Чаще всего отцовские уроки идут не по плану. Главные роли в комедии сыграли Гоша Куценко и Алексей Родионов. Над сериалом работали креативные продюсеры Comedy Club Production Илья Полежайкин и Дмитрий Пермяков, ранее писавшие сценарий сериалов "Гусар" и "Зона комфорта".

Шоу "Битва экстрасенсов". Новый, 22-й сезон. На ТНТ с 25 сентября по субботам в 19.30. На протяжении 14 лет в проект приходят люди, заявляющие, что обладают особым даром. Участники проходят серьезные испытания и на глазах зрителей доказывают либо опровергают свой статус. В новом сезоне "Битвы экстрасенсов" зрителей ждут не только новые участники, которые придут бороться за победу. Проверять их способности будет и новый скептик: известный иллюзионист, менталист, "король внимания" Илья Ларионов. Он как никто другой знает, каким образом можно ввести людей в заблуждение, используя психологию, ораторское искусство и эмпатию. Его главная задача - распознать обман, найти настоящих экстрасенсов и определить сильнейшего из них.

Музыкальный киноальманах "Шестнадцать+". На Kion с 21 сентября. Десять коротких историй, вдохновленных содержанием песен-хитов соцсетей таких исполнителей, как OQJAV, Даня Милохин, Аигел, Sirotkin, Дана Соколова, Дора, Mary Gu, RSAC, Лилу45 и Zoloto. Истории расскажут о жизни современных молодых людей. Среди авторов "Шестнадцать+" профессиональные режиссеры, сценаристы и блогеры: писатель Александр Цыпкин, режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек, Ксения Ратушная, Александра Лупашко, Александра Кармаева, Светлана Самошина, Ярослав Лебедев. В проекте снялись ведущие российские актеры театра и кино: Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербина, Илларион Маров, Мария Милешкина, Никита Ковтунов, Дина Губайдуллина, Григорий Верник и другие. Одна из новелл альманаха - "Хейт", снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля "Кинотавр".

Фото: СТС

Сериал "Готовы на всё". СТС, 20 сентября в 19:00. Агния Кузнецова, актриса фильмов Алексея Балабанова и Валерии Гай Германики, впервые сыграла главную роль в комедийном сериале. По сюжету 32-летняя Катя Скворцова по вечерам выступает в стендап-клубах, где шутит про неудачные свидания, жизнь тридцатилетних и поиски отца для будущего ребёнка. Поводы для шуток ей подкидывают герои в исполнении Михаила Кремера, Максима Лагашкина, Романа Курцына, Инги Оболдиной, Валерии Астаповой, Константина Белошапки и других актёров.

Фото: ТНТ 4

Реалити-сериал "Солдатки. Спецназ". Второй сезон. На ТНТ4 (24 сентября в 19:00) и видеосервисе Premier - в этот же день. Каждую пятницу будут выходить по две серии. Участниц вновь отправят в реальную воинскую часть, где им предстоит пройти подготовку под командованием настоящих военных. Но в этот раз девушек к службе будут готовить не чёрные береты, а краповые - отсюда и название нового сезона. Со слезами и болью им придётся преодолевать препятствия, которые по силам лишь единицам. Участницами второго сезона станут 14 девушек, среди них - Вероника Борисова, уже проходившая армейскую подготовку в первом сезоне "Солдаток".

Шоу "Курс выживания с Беаром Гриллсом". Первый и второй сезоны. На HDL, 20 -26 сентября. Беар Гриллс - самый известный в мире специалист по выживанию. Он служил в британском спецназе, поднимался на Эверест и преодолел больше пустынь и джунглей, чем может вспомнить. В его экстремальном шоу восемь знаменитостей отправятся в 12-дневную экспедицию. Их цель - выдержать нечеловеческие испытания в дикой природе. Следить за знаменитостями будут эксперт по выживанию Меган Хайн и бывший спецназовец Скотт Хеффилд. Их оценка поможет Беару Гриллсу решить, кого исключить в каждой серии. Среди участников двух сезонов - музыкальные исполнители Макс Джорд и Джамелия, актеры Эмилия Фокс и Нил Мориссей, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Келли Холмс и регбист Майк Тиндолл, и другие представители британского бомонда.

Шоу "Три лошадиные силы". На RuTube с 16 сентября. "Три лошадиные силы" - проект, в котором блогеры испытывают на прочность автомобили и заодно себя, выполняя трешовые задания. Купить тачку за 30 000 рублей и поехать в другой город на старом "корыте"? Выпить воду из реки? Вернуться в Москву с незнакомой девушкой? Для них нет ничего невозможного. По правилам проекта, три московских блогера отправляются в необычное путешествие по России. Кто первым приедет в пункт назначения, тому - приз. Проигравшему - бонусное задание, как правило, не менее жесткое, чем те, что ребята выполняли в течение поездки Один из участников проекта - блогер и спортсмен Александр Зарубин - 2.1 млн подписчиков в Instagram.