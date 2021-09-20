Александр Петров и Виктор Рыжаков представили дебютные картины на "Кинотавре"

Актер Александр Петров преобразился в режиссера. Его дебютный фильм "Ангел" открыл программу короткого метра "Кинотавра". Больше, чем Петрова - в плане актерского присутствия в фильмах - в наши дни только Юры Борисова. Например, Борисов сыграл в шести картинах, представленных на "Кинотавре" в этом году. Это ленты "Герда", "Капитан Волконогов бежал", "Купе номер 6", "Серебряные коньки", "Мама, я дома" и "Подельники". Более того, нельзя не обратить внимание на то, что Борисов входит в этом году в состав жюри короткого метра и получается, что он судит, в том числе, и работу Петрова. Однако ничего страшного в этом нет, потому что и сам Петров судит в своем фильме о других актерах. Несомненный плюс его короткометражного фильма - он снят о том, что автор хорошо знает - о буднях актерской профессии. Второй плюс - это ирония и умение посмеяться над собой. Петров играет в ленте никому не известного артиста, который вынужден подрабатывать аниматором и отчаянно возмущен несправедливостью: почему таким, как реальные Иван Янковский и Данила Козловский, достается все, а другим - ничего. К герою Петрова в итоге приходит слава, но совсем не та, о которой он мечтал...

Зато можно сказать, что новый короткий метр Петрова - отличное портфолио для актера. В нем Петров смеется как Феникс в "Джокере", страдает как Ди Каприо в "Титанике"... Минус, что Петров не демонстрирует в ленте то, как он талантливо пародирует Бондарчука. Еще один минус - в том, что на российских кинопросторах практически нет комедии, где не обыгрывались бы ростовые уличные куклы. Это точно так же, как во всех наших хоррорах присутствуют неваляшки и пустые качели. А еще один плюс - Петров пробует себя в разных качествах, как, впрочем, и тот же Данила Козловский. Петров - и актер, и поэт, и театральный деятель - пьеса, в которой он играет главную роль, поставлена по его же стихотворениям. Теперь еще и режиссер. Козловский - артист, певец, режиссер и продюсер. Так что ничего удивительного нет в том, что и в целом второй день Кинотавра был охарактеризован тем, кто каждый занимался не своим делом, а говоря иначе - пробовал себя в новом качестве.

Так, театральный режиссер Виктор Рыжаков (худрук "Современника"), фильм которого "День мертвых" открыл программу конкурсных показов, дебютировал в кино. Лента поставлена по мотивам пьесы "Родительский день" Алексея Еньшина. И, прежде чем про нее рассказывать, обратим внимание, что на недавней защите будущих кинофильмов в Минкульте с заявкой на кинодебюты выступили такие театральные режиссеры, как Дмитрий Крымов и Владимир Скворцов. То есть тенденция - налицо. И в этом смысле лента "День мертвых" - показательна. В ней отличные актерские работы Агриппины Стекловой и Александра Паля. Они играют мать и сына, которые в родительский день посещают пять могил близких родственников. Могилы - на разных кладбищах, расположенных далеко друг от друга - вот почему фильм снят в жанре роад - муви. По дороге герои выясняют отношения между собой и между живыми и мертвыми. Вскрываются семейные тайны - образно говоря, скелеты сыплются из всех шкафов. Соответственно названию и хорошо известному в мире празднику, в картине представлен отечественный вариант мексиканских страстей. Все происходит, как и часто бывает в российских театрах, на надрыве, с таким "громким звуком", который должен быть слышен даже в последнем ряду галерки. И при просмотре фильма не покидает ощущение того, что смотришь спектакль - автору не удалось преодолеть театральность, она присутствует в картине не в самом хорошем смысле этого слова. Все же кинематограф - это другой вид искусства.

Режиссер Кирилл Соколов, чей второй фильм "Оторви и выбрось" украсил многим этот день "Кинотавра", тоже значительную часть жизни занимался не кинематографом. Он по образованию физик, еще работает и как коллега - журналист. Кстати, как представитель СМИ он и появился в свое время на "Кинотавре" в первый раз. Наверное, нет ничего странного в том, что именно качества физика и журналиста помогли раскрыть Соколову в себе автора черных комедий. В российском кинематографе этот жанр неподвластен практически никому. А Соколов пару лет назад громко заявил о себе черной комедией "Папа, сдохни!" И сейчас ей на смену пришла вторая. В ней также родственники выясняют непростые отношения. Властная мама Вера Павловна (Анна Михалкова), непутевая дочка Оля (Виктория Короткова) и внучка Маша (Софья Крутова). Все остальные герои картины - жертвы этих семейных разборок. Александр Яценко по роли - неудавшийся зять, муж и отец. Ольга Лапшина играет сотрудницу Федеральной службы исполнения наказаний - попросту надзирательницу в женской колонии, Виталий Хаев - ее мужа, Данил Стеклов - сына. Не менее захватывающая линия, юмор - в тех же красках. Автор этих строк при просмотре картины не раз вспомнила фильмы Ларса фон Триера "Антихрист" и "Меланхолия" - все потому, что в "Оторви и выбрось" все родственные связи - также утрированы и доведены до абсурда. Любовь во всех смыслах и всеми способами убивает. Также можно посмеяться над второй частью поговорки "от тюрьмы не зарекайся". И несомненное достоинство ленты в том, что практически каждый зритель в своей жизни встречал поведенческие примеры главных героев. Долгие овации, которые характерны скорее для Каннского кинофестиваля, где зрители очень уважительно относятся к каждому конкурсному фильму, чем для "Кинотавра" последовали после сеанса.

К вечеру с новыми силами большинство "населения" фестиваля отправилось на специально организованный "Роскино" мастер-класс по актерскому мастерству. Чтобы провести в Сочи двухчасовое обучение на тему "Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга" известные в кинематографическом мире и не только Ричард Кук и Мануэль Пуро потратили на подготовку и перелеты в общей сложности 64 часа. Российские актеры могли почувствовать себя такими звездами, например, как Киллиан Мёрфи, Эйдан Тёрнер, Роберт Шиэн, Эмибет Макналти, Сара Грин и другими. Именно с ними работают эти гуру актерского мастерства, которые знают все нюансы творческого пути: от обучения кастинга до продвижения, в том числе и на рынки другой страны. Особенно внимательно слушал занятие уже не раз упомянутый выше Юра Борисов. Не зря президент фестиваля Александр Роднянский - предваряя актерский мастер-класс, напомнил, что "Кинотавр" в свое время открыл Юру Борисова - в фильме "Бык", который завоевал Гран-при вначале здесь, а потом - в Карловых Варах и на других фестивалях. Автри этих строк вспомнила о том, что впервые узнала имя этого актера именно на "Кинотавре" во время презентации фильма Федора Бондарчука "Вторжение" - в тот же год, когда и победил "Бык". Сейчас Борисов уже звезда первого ряда. Но новые молодые артисты, как говорится, на подходе. Теперь и обученные специалистами с мировым именем.

Кстати

Режиссер Жора Крыжовников также продемонстрировал себя на 32-м "Кинотавре" в новом качестве. Относительно недавно он занял новую должность в Национальной Медиагруппе, согласно которой отвечает за производство фильмов и сериалов других людей, не только своих. На фестивале же проходил питчинг - так на языке кинематографистов называется публичная защита - будущих сериалов. Крыжовников входил в в состав жюри и делал такие серьезные подробные и дельные замечания, словно находился на рабочей планерке в своем родном холдинге. Победил на питчинге, по мнению жюри, в которое вошли представители ведущих российских онлайн-платформ, сериал "Станция" - захватывающая научная фантастика, которой у нас сейчас мало, но она очень востребована, особенно в Год науки и новых технологий. Все, кто видел защиту сериальных проектов, полностью согласились с таким решением.