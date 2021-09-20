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20.09.2021,  
14:21
Текст:  Алексей Моисеев

Башню от БТР-80А установили на Land Cruiser в Йемене

В Йемене замечен необычный самодельный гибрид - пикап Toyota Land Cruiser 79-й серии с установленным на нем боевым отделением от российского БТР-80А.

Ранее эти доработанные в Иордании национальным оборонно-промышленным холдингом KADDB автомобили получили защищенные кабины с бронестеклами. В кузовах установили специальные рубки с вращающимися турелями, оборудованными 12,7-мм НСВТ "Утес".

Местные умельцы и раньше, используя опыт боевых действий, самостоятельно вооружали такие вездеходы. На них монтировали башни от разведывательно-дозорных БРДМ-2 или бронетранспортеров БТР-60ПБ с крупнокалиберными 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Такие меры значительно усиливали огневую мощь.

Теперь же в ход пошли боевые модули от "восьмидесятых". Известно, что вооруженные силы этого государства до 2010 года приобрели в России более 90 таких боевых машин.

По сведениям из местных источников, данная техника достаточно успешно показала себя в боях. Она обладает хорошей подвижностью. Имеющаяся пушечно-пулеметная установка БППУ-1 оснащена 30-мм скорострельной автоматической пушкой 2А72 и спаренным 7,62-мм ПКТМ. Боекомплект орудия - 300 снарядов, пулемета - 2000 патронов.

Фото: Минобороны РФ
Т-80 с комплексом активной защиты был замечен на учениях "Запад-2021"

Однако не обошлось без потерь: бэтээры подбивались в ходе военных действий, некоторые выходили из строя по техническим причинам. В то же время их сохранившееся вооружение применяли на других образцах. Например, несколько лет назад таким образом был модернизирован бронеавтомобиль M-ATV (4х4) американской компании Oshkosh Truck.

Теперь аналогичная башня появилась и на Toyota Land Cruiser. Не исключено, что в недалеком будущем число усовершенствованных подобным образом пикапов будет только увеличиваться.

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