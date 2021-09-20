Беларусь планирует принять еще две миссии МАГАТЭ

Безопасность первенца атомной энергетики Беларуси и ее открытость остаются безусловными приоритетами для страны на всех этапах реализации масштабного энергетического проекта, подчеркнул министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

Обсуждая на полях 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене, перспективы сотрудничества белорусских ядерщиков с генеральным директором этой международной организации Рафаэлем Гросси, министр сообщил, что до конца года в Островце планируют принять еще две миссии МАГАТЭ, уточняет БЕЛТА.

Местные обозреватели напоминают, что республика уже принимала миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую атомную электростанцию. Полученные рекомендации и предложения положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики.

Министр выразил признательность специалистам МАГАТЭ за содействие в развитии инфраструктуры ядерной энергетики, техническую помощь агентства, оценочные и консультативные миссии. Он полагает, что две повторные миссии агентства, которые должны состояться до конца текущего года, смогут по достоинству оценить прогресс в вопросах эксплуатационной безопасности АЭС. Во время встречи с главой МАГАТЭ речь шла и о проекте новой рамочной программы сотрудничества Беларуси с агентством на ближайшие пять лет.

Руководитель Минэнерго также проинформировал своего визави, что в начале сентября атомную станцию в Гродненской области посещала миссия Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG). Ее эксперты отметили существенный прогресс в выполнении рекомендаций по итогам стресс-тестов и реализации сформированного на их основе национального плана.

Министр пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС, которая состоится в будущем году.

Рафаэль Гросси заверил, что агентство продолжит поддержку данного проекта, отметил открытость официального Минска для сотрудничества с международными организациями. Он напомнил, что в МАГАТЭ как в технической экспертной организации не видят ни одной причины, по которой АЭС в Островце не могла бы быть введена в эксплуатацию.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", еще до конца текущего года белорусские энергетики смогут совместно с российскими специалистами осуществить физический пуск Второго блока белорусской АЭС. Его готовность уже составляет почти девяносто процентов, подтвердили специалисты "Росатома", ссылаясь на генерального директора корпорации Алексея Лихачева. Оценивая динамику работы при возведении энергоблока, руководитель российской корпорации пояснил, что специалисты успешно "движутся к его завершению".

В ближайшее время, уточнил Лихачев, подводя итоги посещения строительной площадки АЭС в начале сентября, завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск". Затем, в первом полугодии 2022 года, предстоит его ввод в эксплуатацию.

Как известно, для первой АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 в Синеокой выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.