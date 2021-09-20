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20.09.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Бизнес просит правительство ускорить введение экосбора

Текст: Алексей Дуэль
Попытку перенести вступление в силу расширенной ответственности производителей (РОП) с 1 января 2022 года на 2024 год назвали саботажам решений руководства страны в ассоциации переработчитков лома и отходов металла "Руслом.ком" в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину (документ есть в распоряжении "РГ"). Утилизаторы металлолома полагают, что все дело - в корысти ассоциаций товаропроизводителей, финансирование которых может сократится, если компании начнут платить за утилизацию всей упаковки для выпущенных ими товаров.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Новая концепция расширенной ответственности производителей и импортеров была утверждена рабочей группой под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко в декабре прошлого года после долгих консультаций с заинтересованными ведомствами и представителями бизнеса. Она предполагает, что с 1 января 2022 года компании будут отвечать за утилизацию упаковки всей выпущенной или ввезенной страну продукции. Это можно делать самостоятельно, заключать контракты с подрядчиками или платить государству экологический сбор, сумма которого будет вдвое выше себестоимости самостоятельной утилизации.

Сейчас законопроект, вводящий все эти новации, находится у Минприроды, он должен быть внесен на рассмотрение в правительство, а затем - в Думу. Причем сделать это надо в ближайшее время, - иначе его просто не успеют принять и в срок. Однако, возникла задержка: минпромторг (который готовил экономическое обоснование для этого закона), минсельхоз и еще ряд ведомств выступают против документа. Вопросы возникли, в том числе, к требованию вносить информацию о составе товара и упаковки в ГИС учета отходов. Или по поводу того, что ответственность будет возникать с момента постановки товара на бухгалтерский учет, а не продажи. Кроме того, представители бизнеса заявляют о неизбежном росте собственных издержек и, как следствие, цен на товары.

Национальный проект "Экология" национальные цели развития требуют сократить объем мусора, отправляемого на полигоны вдвое и перейти к сортировке всех отходов к 2030 году. Это возможно лишь при условии перехода к экономике замкнутого цикла, когда все изделия, которые только можно, будут использовать повторно, уверены эксперты отрасли.

"Переход к экономике замкнутого цикла предполагает финансирование создания мощностей по утилизации, что может быть сделано за счет привлекаемой в рамках механизма расширенной РОП средств экологического сбора, - указал в своем обращении глава комитета ассоциации "Руслом.ком" Александр Шаруда. - Цель взимания экологического сбора - не сбор денег сам по себе, а обеспечение создания инфраструктуры по обращению с отходами".

Фото: iStock
Абрамченко: Сибирь и Дальний Восток - лидеры по незаконной рубке леса

При переносе срока вступления РОП в силу на два года, утилизаторы не получат финансирования на развитие своей инфраструктуры, доля сортируемого и перерабатываемого мусора останется прежней, полигоны будут и дальше заполнятся отходами, которые вполне можно было бы использовать как вторичные материальные ресурсы, объясняет в своем обращении Александр Шаруда.

"Ассоциации (товаропроизводителей) фактически живут на те средства, которые должны направляться на утилизацию отходов потребления товаров, за счет которых мы могли бы создать недостающие мощности по их переработке", - добавил он.

Около 70% металлолома остается на свалках в отдаленных городах Сибири и на Дальнем Востоке, отметила заместитель гендиректора ООО "Орис Пром" Юлия Кузовлева. По ее данным, лом черных металлов стоит 24 тысячи рублей за тонну. Но он остается невостребованным из-за того, что некому и негде его переработать.

Обращение утилизаторов металлолома стало уже четвертым подобным воззванием к властям. До них свои письма уже направили "Лига переработчиков макулатуры", ассоциация утилизаторов "Клевер" и "СтеклоСоюз", занимающийся пустыми банками и бутылками. Среди прочего, там было указано, что из-за промедлений с внедрением РОП с 2015 года и по настоящий момент Россия потеряла как минимум 275 млрд рублей - столько стоили бы вторичные материалы, которые вместо повторного использования за этот период были отправлены на захоронение.

"Уплата экологического сбора выступает в системе РОП штрафом для тех товаропроизводителей, которые не выполняют свою ответственность самостоятельно, - отметил заместитель гендиректора "Лиги переработчиков макулатуры" Денис Кондратьев. - Таким образом размер экологического сбора должен превышать объем средств, которые субъект регулирования потратит при самостоятельном выполнении своих обязательств по РОП".

По мнению Александра Шаруды, сейчас идет попытка саботажа решения властей. В своем обращении он призвал премьер-министра уделить проблеме отходов особое внимание и взять проведение реформы в внедрения расширенной ответственности производителей под свой контроль.

"Мы увидели, что ряд проектов, которые по всем бизнес-планам, по всем прогнозам могли быть громкими и успешными, к сожалению, не реализовались, - поддержал авторов обращения зампред комитета "Деловой России" Ильдар Неверов. - По причине того, что вновь созданные перерабатывающие мощности не были загружены качественным сырьем, поскольку собрать это сырье было крайне затруднительным".

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