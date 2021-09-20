Bloomberg: Пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости

На рынке жилья во всем мире на фоне пандемии коронавируса возник кризис. Как сообщает Bloomberg, проблемы есть не только в сфере продажи, но и в аренде.

Так, немало людей вынуждены покидать арендованное жилье, потому что больше не могут себе его позволить. Как рассказал мэр Берлина Михаэль Мюллер, эта проблема наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии.

По мнению экспертов, цены на недвижимость во многих регионах растут по разным причинам. Например, до пандемии были установлены низкие ставки на жилищные кредиты, из-за коронавируса снизились темпы строительства, а семьи стали реже выставлять свое жилье на продажу. Как пишет Bloomberg, во многих странах уже возникла угроза "пузыря".

Власти принимают различные меры, например, в Канаде собираются временно запретить иностранцам покупать жилье, а в Китае для снижения цен хотят ввести ограничения для строителей.

В России за последний год тоже существенно выросли цены на жилье. По данным ЦИАН, самый заметный рост зафиксирован в СЗФО и ЦФО - 23,6 и 23,1 процента соответственно. Медленнее всего жилье дорожает на Кавказе (11,7 процента). Специалисты считают, что в ближайшее время рынок стабилизируется - не будет ни существенного роста, ни снижения.