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Текст:   Евгения Думанская 
18:06 20.09.2021

Bloomberg: Пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На рынке жилья во всем мире на фоне пандемии коронавируса возник кризис. Как сообщает Bloomberg, проблемы есть не только в сфере продажи, но и в аренде.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Так, немало людей вынуждены покидать арендованное жилье, потому что больше не могут себе его позволить. Как рассказал мэр Берлина Михаэль Мюллер, эта проблема наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии.

По мнению экспертов, цены на недвижимость во многих регионах растут по разным причинам. Например, до пандемии были установлены низкие ставки на жилищные кредиты, из-за коронавируса снизились темпы строительства, а семьи стали реже выставлять свое жилье на продажу. Как пишет Bloomberg, во многих странах уже возникла угроза "пузыря".

Власти принимают различные меры, например, в Канаде собираются временно запретить иностранцам покупать жилье, а в Китае для снижения цен хотят ввести ограничения для строителей.

В России за последний год тоже существенно выросли цены на жилье. По данным ЦИАН, самый заметный рост зафиксирован в СЗФО и ЦФО - 23,6 и 23,1 процента соответственно. Медленнее всего жилье дорожает на Кавказе (11,7 процента). Специалисты считают, что в ближайшее время рынок стабилизируется - не будет ни существенного роста, ни снижения.

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