В Ливане обнаружена братская могила крестоносцев XIII века

Междисциплинарная команда исследователей, работающая в Ливане, обнаружила две расположенные друг рядом с другом погребальные ямы, в которых находились останки как минимум 25 мужчин. Эксперты считают, что находка представляет собой братскую могилу крестоносцев, погибших в битве XIII века.

Об открытии рассказывает Live Science. Братская могила была обнаружена археологами при проведении раскопок на руинах замка Сент-Луи в ливанском городе Сидон. Захоронение было устроено внутри сухого рва, который являлся частью оборонительных укреплений.

Помощь в изучении останков, найденных в могиле, археологам оказали антропологи. На сегодня известно, что в братской могиле были погребены как минимум 25 взрослых мужчин и подростков. Анализ ДНК показал, что все они были европейцами.

Радиоуглеродное датирование позволило предположить, что они погибли в XI-XIII веках. Это было время крестовых походов, когда из Европы на юг отправлялись тысячи крестоносцев, чтобы отвоевать Святую Землю. Проведенное позднее исследование изотопов, сохранившихся в зубах, сузило время гибели мужчин до XIII века.

Несмотря на то, что в крестовых походах погибли десятки, если не сотни тысяч солдат с обеих сторон, захоронения жертв тех войн встречаются археологам очень редко. В данном случае эксперты пришли к выводу, что найдена именно братская могила крестоносцев. На это указывают следы многочисленных ран, оставшиеся на костях несчастных. Вероятно, все они были получены в битвах.

Версию о том, что в братской могиле были погребены воины христиан, подтверждают известные исторические факты. Крестоносцы впервые захватили замок Сент-Луи сразу после Первого крестового похода в 1110 году. Более века они удерживали Сидон, это был ключевой стратегический пункт. Но в XIII веке эта крепость была захвачена и разграблена дважды: в 1253 году это сделали мамлюки, а в 1260 году - монголы. Последние окончательно разрушили замок.

Исследователи считают, что найденные воины погибли во время одной из этих осад, причем они приняли жестокую и мученическую смерть. Почти у всех павших воинов обнаружены многочисленные колотые раны, а также рубленые и резаные раны от мечей и топоров. Имеются и следы ран, которые были нанесены другими видами оружия.

Примечательно, что у многих воинов большинство ран оказалось на спине. Это означает, что они могли быть внезапно атакованы с тыла. Другая версия заключается в том, что защитники крепости бежали, а атакующие догнали их и убили ударами сзади. В пользу последней версии говорит характер ранений. Ученые считают, что крестоносцев убили всадники. Об этом говорят, например, следы лезвий, найденные на задней части шеи у ряда воинов.

Изучение останков также позволяет предположить, что не все крестоносцы погибли в бою. Некоторые из них были схвачены живыми, но затем были казнены. Возможно, один из погибших был сильным воином или представителем высшего сословия, поскольку ему при казни было нанесено не менее 12 смертельных ударов - гораздо больше, чем требовалось.

Антропологи обратили внимание на то, что некоторые кости оказались обугленными. Возможно, кто-то пытался сжечь тела павших воинов прямо на поле битвы, но по какой-то причине не довел дело до конца. К слову, установлено, что какое-то время тела оставались на поле битвы, а в братской могиле их похоронили позднее. Ученые не исключают, что церемонию мог провести представитель королевской семьи, участвовавший в крестовом походе.

Более того, исследователи представили версию о том, что похоронить солдат мог сам король Франции Людовик IX. Пряжка от ремня, найденная в захоронении, указывает на то, что павшие воины могли быть франками. А изотопный анализ показал, что они были родом из региона, который включал в себя современные Бельгию и Францию.

"Записи крестоносцев говорят нам, что король Франции Людовик IX участвовал в крестовом походе и находился на Святой Земле во время нападения на Сидон в 1253 году, - говорит Пирс Митчелл, антрополог из Кембриджского университета. - Он отправился в этот город уже после битвы и лично помогал закапывать тела в таких братских могилах".