ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось

В августе, после небольшого июльского замедления, вновь ускорилось розничное кредитование, в основном потребительское, под влиянием сезонных факторов. Это следует из отчета о развитии банковского сектора в августе 2021 года, подготовленного ЦБ.

Как следует из документа, потребительское кредитование в августе ускорилось до 2,2% с 1,7% в июле, что в значительной степени обусловлено сезонными факторами - большим объемом расходов перед новым учебным годом, а также тратами на отпуск.

"Рост ипотеки, по предварительным данным, остается достаточно стабильным (в августе было лишь незначительное снижение - до 1,8 с 1,9% в июле), - указал ЦБ. - При этом, по предварительным данным, выдачи даже выросли на 4%, несмотря на сокращение почти в два раза (до 37 с 70 млрд рублей) выдач льготной ипотеки под 7%. Очевидно, спрос перераспределился на рыночную ипотеку и другие льготные программы, в том числе на семейную ипотеку. При этом с учетом общего роста ставок средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в июле, увеличилась до 7,7% (7,1% в июне), хотя на первичном рынке она по прежнему достаточно низкая - 6,2% (5,5%)".

По данным ЦБ, просроченная задолженность в розничном портфеле также умеренно выросла (+10 млрд рублей, или 1%), главным образом - в сегменте потребительского кредитования на фоне его быстрого роста.