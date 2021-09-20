ЦБ выявил нарушения прав граждан при выдаче кредитов

Новости

Чистая прибыль российских банков идет на рекорд 23:17
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире 22:54
Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии известного террориста беспилотником 22:33
"Газпром" на неделю остановит газопровод "Сила Сибири" 22:32
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы 22:23
В Нью-Йорке в школах будут проводить еженедельные тесты на COVID-19 22:21
В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелка 21:34
Фальков: Очные занятия в Пермском университете возобновятся через неделю 21:27
США не откажутся от сделки по АПЛ с Австралией, несмотря на демарши Парижа 21:20
СМИ: Проведение очередной встречи нормандской четверки проблематично 21:14
Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением 21:04
Эксперт: Россия может стать "зеленой" энергетической державой 20:45
В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20:42
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:25
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми 20:07
Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа 20:06
ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось 19:50
Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды 19:25
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми 19:01
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив" 18:59
США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих 18:46
ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби 18:46
"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа 18:45
В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми 18:45
Путин и Алиев подчеркнули важность парламентского сотрудничества 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
20.09.2021 22:59
Рубрика: Экономика

ЦБ выявил нарушения прав граждан при выдаче кредитов

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8566)
ЦБ выявил случаи, когда банки в кредитных договорах просят заемщика проставить отметку только о несогласии с дополнительными услугами. Согласно позиции Банка России, клиент должен сообщать и о согласии с ними. Об этом говорится в письме замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елены Ненаховой, направленном в Ассоциацию российских банков (есть у "Российской газеты").
Фото: istock
Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях

Случаи, когда заявление на кредит предусматривают проставление отметок только при несогласии заемщика с оказанием дополнительных услуг, не соответствуют законодательству, "поскольку фактически предопределяют согласие заемщика на оказание дополнительных услуг", говорится в документе. Речь идет о платном смс-информировании, оформлении дополнительных кредитных карт, плате за годовое обслуживание "пластика". За то же смс-информирование банк может взимать по 50-60 рублей в месяц после бесплатного использования первые пару месяцев. В результате клиент может переплачивать по 500-600 рублей в год. В то же время смс-информирование не настолько нужно, ведь банки бесплатно направляют клиентам пуш-уведомления по операциям. Плата за годовое обслуживание карты может составлять 900-5000 рублей в год. Банковские форумы полны сообщений о таком навязывании услуг. О нарушениях ЦБ узнает из жалоб граждан либо по результатам проводимых проверок. "Банк России применяет меры для пресечения подобных действий, в том числе информируя всех участников рынка о том, что регулятор считает их недопустимыми", - уточнили в ЦБ.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст подчеркнул, что в данном случае регулятор применил так называемый "поведенческий надзор" - когда Банк России не просто проверяет формальное соблюдение регулятивных требований, а анализирует конкретные практики оказания услуг.

За услуги, о согласии с которыми не спросили банки, клиенты платят 500 - 5000 рублей в год

"В Евросоюзе действует руководство 05/2020 по получению согласий на обработку персональных данных - оно, в частности, запрещает проставлять "галочки" в договорах заранее и трактовать бездействие клиента как согласие. Думаю, что рано или поздно мы тоже придем к такой модели".

Сбербанк, МКБ, ДОМ.рф, Россельхозбанк, РНКБ отметили, что у клиентов всегда есть выбор, согласиться ли с дополнительными услугами по кредитному договору. Старший юрист коммерческой практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Инна Неминущая указала: ЦБ может выдавать банкам-нарушителям предписание, неисполнение влечет штраф до 700 тыс.рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Гол Заболотного принес ЦСКА победу в матче со "Спартаком"
Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было
ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг