ЦБ выявил нарушения прав граждан при выдаче кредитов

ЦБ выявил случаи, когда банки в кредитных договорах просят заемщика проставить отметку только о несогласии с дополнительными услугами. Согласно позиции Банка России, клиент должен сообщать и о согласии с ними. Об этом говорится в письме замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елены Ненаховой, направленном в Ассоциацию российских банков (есть у "Российской газеты").

Случаи, когда заявление на кредит предусматривают проставление отметок только при несогласии заемщика с оказанием дополнительных услуг, не соответствуют законодательству, "поскольку фактически предопределяют согласие заемщика на оказание дополнительных услуг", говорится в документе. Речь идет о платном смс-информировании, оформлении дополнительных кредитных карт, плате за годовое обслуживание "пластика". За то же смс-информирование банк может взимать по 50-60 рублей в месяц после бесплатного использования первые пару месяцев. В результате клиент может переплачивать по 500-600 рублей в год. В то же время смс-информирование не настолько нужно, ведь банки бесплатно направляют клиентам пуш-уведомления по операциям. Плата за годовое обслуживание карты может составлять 900-5000 рублей в год. Банковские форумы полны сообщений о таком навязывании услуг. О нарушениях ЦБ узнает из жалоб граждан либо по результатам проводимых проверок. "Банк России применяет меры для пресечения подобных действий, в том числе информируя всех участников рынка о том, что регулятор считает их недопустимыми", - уточнили в ЦБ.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст подчеркнул, что в данном случае регулятор применил так называемый "поведенческий надзор" - когда Банк России не просто проверяет формальное соблюдение регулятивных требований, а анализирует конкретные практики оказания услуг.

За услуги, о согласии с которыми не спросили банки, клиенты платят 500 - 5000 рублей в год

"В Евросоюзе действует руководство 05/2020 по получению согласий на обработку персональных данных - оно, в частности, запрещает проставлять "галочки" в договорах заранее и трактовать бездействие клиента как согласие. Думаю, что рано или поздно мы тоже придем к такой модели".

Сбербанк, МКБ, ДОМ.рф, Россельхозбанк, РНКБ отметили, что у клиентов всегда есть выбор, согласиться ли с дополнительными услугами по кредитному договору. Старший юрист коммерческой практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Инна Неминущая указала: ЦБ может выдавать банкам-нарушителям предписание, неисполнение влечет штраф до 700 тыс.рублей.