Цена на газ в Европе снова поднялась выше $900 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе по спотовым контрактам (быстрой поставки) превысили 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Октябрьский фьючерс уже торгуют за $908 за одну тысячу кубометров, тогда как еще в пятницу он стоил меньше $800 за тысячу кубометров, пишет ТАСС. Правда, к 13:40 мск его цена на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $890 за одну тысячу кубометров.

А резко выросла она сегодня после оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь. Дело в том, что "Газпром" отказался бронировать дополнительную к объемам долгосрочного договора транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Между тем, российская компания не резервирует дополнительные украинские транзитные мощности Украины с мая этого года, несмотря на низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы. Но по действующему контракту, заключенному в 2019 году, "Газпром" выполняет свои обязательства. Он должен прокачивать через украинскую ГТС не менее 40 млрд кубометров ежегодно, а дополнительные объемы транзита оплачиваются отдельно по более высокому тарифу.