Дни русского языка и культуры пройдут в Македонии

Концерт русской классической музыки, викторины, фильмы и лекции по методике преподавания русского языка пройдут в Северной Македонии в честь празднования Дней русского языка и культуры, организованных Русским центром при Университете Святых Кирилла и Мефодия. В этом году знатоков "великого и могучего" ожидает масштабный и насыщенный событиями праздник.

Дни языка Пушкина начнутся с торжественной церемонии. Музей македонской борьбы в Скопье встретит посетителей концертом русской классической музыки с участием выдающихся македонских исполнителей. Здесь прозвучат произведения таких русских композиторов, как Рахманинов, Чайковский, Шостакович.

А любители российского кино смогут увидеть военный фильм-притчу режиссера Андрея Богатырева "Красный призрак" с переводом на македонский язык.

Также в рамках дней русского языка все желающие смогут оценить уровень своего "великого и могучего". Для этого русисты придумали викторину "Как хорошо вы знаете Россию". Победители получат памятные призы с русской символикой.

Самым большим событием дней языка Пушкина станет Международная научная конференция "Русский язык, литература и культура", в которой примут участие шестьдесят человек из десяти стран. На конференции будет работать лингвистическая и литературоведческая секции, секция по методике преподавания русского как иностранного, переводческая и культурологическая секции, а также стеллаж, посвящённый 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

Последним аккордом станет открытая трибуна на тему: "Перевод и издание русской литературы", где все желающие смогут встретиться с редакторами известных македонских издательств, которые расскажут о месте русской литературы в своих программах, а также о соотношении между публикуемой переводной классической и современной русской литературой.

А в октябре, по случаю празднования дней русского языка, русисты посетят школы, в которых изучается русский язык. Эксперты побывают в разных городах Республики Северной Македонии: Охрид, Берово, Велес, Куманово, Пробиштип, Богомила, Чашка, Драгоманци, Орашец, Сопиште. Для школьников специалисты проведут краткие лекции о России, русской культуре и литературе, а библиотекам подарят книги русских авторов, переведенных на македонский язык.

Справка "РГ"

День русского языка будет проходить с 22 сентября по 30 октября 2021 года при поддержке Посольства России в Северной Македонии.