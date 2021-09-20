Новости

Чистая прибыль российских банков идет на рекорд 23:17
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире 22:54
Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии известного террориста беспилотником 22:33
"Газпром" на неделю остановит газопровод "Сила Сибири" 22:32
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы 22:23
В Нью-Йорке в школах будут проводить еженедельные тесты на COVID-19 22:21
В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелка 21:34
Фальков: Очные занятия в Пермском университете возобновятся через неделю 21:27
США не откажутся от сделки по АПЛ с Австралией, несмотря на демарши Парижа 21:20
СМИ: Проведение очередной встречи нормандской четверки проблематично 21:14
Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением 21:04
Эксперт: Россия может стать "зеленой" энергетической державой 20:45
В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20:42
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:25
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми 20:07
Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа 20:06
ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось 19:50
Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды 19:25
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми 19:01
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив" 18:59
США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих 18:46
ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби 18:46
"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа 18:45
В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми 18:45
Путин и Алиев подчеркнули важность парламентского сотрудничества 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
20.09.2021 22:54
Рубрика: Экономика

Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Две российские марки попали в топ-50 лучших виноделен мира по версии World"s Best Vineyards. Церемония состоялась в понедельник.

Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском

Российская марка "Имение Сикоры" оказалась на 20 строке, а "Долина Лефкадия" - на 23 месте. Кроме того, российские производители попали в шорт-лист конкурса - их можно найти в первой сотне номинантов.

Лидером рейтинга стала аргентинская винодельня "Zuccardi Valle de Uco", на второй строке оказалась "Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal", третье место досталось "Chateau Margauх" из Франции.

Как отмечает РИА Новости, больше всего наград досталось производителям Португалии и Чили - по семь виноделен из этих стран включены в топ-50. Многие винодельни, которые попадают в рейтинг, примечательны не только продукцией, но и предлагают интересные программы для туристов.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика АПК

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Гол Заболотного принес ЦСКА победу в матче со "Спартаком"
Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было
ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг