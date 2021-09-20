"Единая Россия" лидирует с 44,26% на думских выборах

После обработки четверти протоколов партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26%.

Данные ЦИК по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных комиссий показывают, что на втором месте КПРФ с 22,31%. Затем - ЛДПР, которая набрала 8,50%. Партия "Справедливая Россия" с результатом в 7,32% на этой стадии обработки протоколов опередила "Новых людей" с 6,58%.

Подведение итогов продолжается, однако, исходя из нынешних данных, можно предположить, что восьмой созыв Госдумы может оказаться пятипартийным. Впервые за многие годы к традиционной парламентской четверке может добавиться еще одна партия - "Новые люди".

Также стало известно, что ЕР лидирует в 183 одномандатных округах. Это следует из данных ЦИК по итогам обработки четверти протоколов.

КПРФ удерживает лидерство в 18 округах, "Справедливая Россия - За правду" - в шести. Лидируют в одном округе партия "Родина", "Гражданская инициатива", ЛДПР.