Эксперт рассказал, как готовят воду для вакцин

Вода, которая используется для производства вакцин, должна отвечать особым требованиям. Как ее готовят, "Российской газете" рассказал руководитель фармацевтических проектов BWT Россия Сергей Мовсесов.

"Чтобы вакцины были безопасны, требуется особым образом подготовить воду для инъекций. Качество воды напрямую влияет на свойства вакцины, так как она используется непосредственно для их разведения. По требованиям ВОЗ, в качестве основы используют обычную питьевую воду", - пояснил Сергей Мовсесов.

Но при этом, прежде чем стать раствором лекарственного препарата, вода проходит многоступенчатую очистку и подготовку.

"Предлагаю посмотреть, какой путь проходит вода, перед тем как стать основой для вакцины, в частности, для нашего Спутника "V", - говорит эксперт. - Весь процесс подготовки непрерывен и полностью автоматизирован. Во-первых, сначала вода проходит через множество фильтров предварительной очистки. После этого она подается на установки, где происходит обессоливание. Обессоливание необходимо для достижения определенного химического состава, физических свойств и содержания биологически активных компонентов, чтобы вода соответствовала установленным фармакопейным требованиям".

Технология отлажена таким образом, что на каждом этапе подготовки воды осуществляется непрерывный контроль по различным параметрам: проверяется общее содержание органического углерода, контролируется температура, давление и т.д. Не менее важно также поддерживать необходимую скорость потока, так как замедление циркуляции может спровоцировать в воде микробиологический рост.

"При этом главное требование к воде для вакцин, конечно же, - это отсутствие в ней пирогенов - веществ, вызывающих лихорадку и повышение температуры при введении в организм. В процессе фильтрации их удаляют с помощью специальных дистилляторов", - отметил эксперт.

Понятно, что весь процесс водоподготовки требует специального оборудования. "Так как обессоленная вода по своим физическим свойствам стремится восполнить химический состав из всего, с чем соприкасается, все поверхности, контактирующие с ней, должны быть инертны. Для этого используют специальные нержавеющие стали", - сказал Мовсесов .