Эксперты провели "мозговой штурм" в Ташкенте

Как развиваются двусторонние отношения России и Узбекистана? По какому пути пойдут интеграционные процессы в Центральной Азии (ЦА)? Какие вызовы в области безопасности перед странами этого региона ставит резкое изменение ситуации в Афганистане? Эти и другие актуальные вопросы оказались в центре внимания авторитетных российских и узбекских аналитиков, собравшихся 20 сентября на представительную конференцию в Ташкенте.

Мероприятие под названием "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", совместно организованное Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана, было разбито на несколько тематических сессий. В ходе первой предметом детального обсуждения стала текущая экономическая ситуация в Узбекистане, который является одним из самых динамично развивающихся государств региона. Показательно, что присутствовавшие на конференции представители российского бизнеса не скрывали интереса к узбекскому рынку и подтвердили готовность инвестировать в создающиеся в Узбекистане высокотехнологичные секторы экономики.

В прозвучавших экспертных выступлениях отмечалось совпадение повесток экономического, логистического и иного развития, реализуемых в регионе Москвой и Ташкентом. В частности, по словам профессора кафедры европейских исследований СПбГУ Станислава Ткаченко, Россия готова оказывать помощь узбекским партнерам в развитии транспортных коридоров для экспорта продукции из центральноазиатской страны на внешние рынки, особенно в северном направлении. В рамках конференции "валдайцы" презентовали новый доклад, посвященный развитию так называемого "Евразийского железнодорожного моста", имеющего непосредственное отношение к расширению транзитного потенциала Центральной Азии и потенциальному превращению этого региона в важнейший транспортно-логистический хаб между Европой, Россией и Китаем.

По словам директора Международного института Центральной Азии (МИЦА) Анвара Насирова, российско-узбекские связи "получили особую динамику в последние годы благодаря восстановившемуся тесному и доверительному диалогу". Напомним, что в декабре 2020 года Ташкент получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и взаимодействие по этой интеграционной линии последовательно углубляется. В то же время, как подчеркнул выступивший на конференции заместитель главы МИД России Андрей Руденко, Москва не торопит Узбекистан сделать выбор в пользу вступления в ЕАЭС и стремится прежде всего показать экономические преимущества от участия в этой организации. "Когда он (Узбекистан. - Прим. "РГ") посчитает необходимым и нужным, он может им стать", - отметил высокопоставленный дипломат, говоря об эвентуальном членстве Ташкента в евразийском интеграционном объединении. Замминистра указал, что "в отличие от многих других стран, идей или планов ставить страны региона перед геополитическим выбором" у России нет, и у Москвы в Центральной Азии "нет никакой тайной повестки". "Наша политика открыта. Мы стремимся выстраивать равноправное сотрудничество со всеми государствами региона в доверительном ключе, максимально честно, через принципиальный диалог", - сказал Руденко.

По его словам, отношения России и Узбекистана, даже несмотря на приостановку Ташкентом своего членства в ОДКБ еще в 2012 году, сегодня имеют "характер союзничества и стратегического партнерства". Дополнительный импульс двусторонним связям должен придать предстоящий государственный визит в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в ходе которого будет подписан солидный пакет документов, в том числе в оборонной сфере.

Особое внимание в ходе отдельной сессии конференции эксперты "Валдая" и ИСМИ уделили анализу угроз и рисков региональной безопасности в связи с текущими событиями в Афганистане. Впрочем, эту чувствительную часть мероприятия "валдайцы" и их узбекские коллеги по аналитическому цеху решили провести в закрытом режиме.