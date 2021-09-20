ФАС предложила пересмотреть правила страхования заемщиков

Банки не должны навязывать заключение договора страхования с определенной страховой организацией. Об этом заявила начальник управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Ольга Сергеева на Международном банковском форуме "Банки России - XXI век".

В ведомстве считают, что потребитель вправе менять страховые организации в течение всего срока кредитования и сохранять те же условия, включая процентную ставку. Кроме того, в ФАС призывают пересмотреть условия правил допуска страховых организаций к страхованию рисков заемщиков.

"Ведомство считает необходимым отказаться от сложных и многообразных требований и методик оценки банками платежеспособности страховщиков. Необходимо от процедуры аккредитации перейти к двум простым и понятным потребителю критериям - наличие лицензии и наличие рейтинга платежеспособности любого российского рейтингового агентства", - сообщили в пресс-службе ФАС.

Отдельный вопрос, который ФАС считает нужным вынести на обсуждение - формирование минимальных стандартных требований к страховым услугам. Выполнение этих требований могло бы сделать полис обязательным к приему банками. Сейчас требования к страховой услуге у банков различаются и не всегда обоснованно, отмечают в ФАС.

"Минимальные стандартные требования создают возможности продажи таких продуктов дистанционно, в том числе на маркетплейсах, обеспечивают конкуренцию за счёт предложения лучшей цены и лучшего качества. В свою очередь дистанционные продажи снижают потребность в дорогом банковском продукте. Маркетплейс в этом отношении может сыграть важную роль в возвращении здоровой конкурентной среды в сфере банковского страхования и создании реальной потребительской ценности страховых продуктов", - пояснили в пресс-службе ФАС.