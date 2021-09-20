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20.09.2021 10:10
Рубрика: Экономика

ФАС возбудила дело о манипулировании ценами на рынке электроэнергии

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО "Т Плюс". В действиях компании выявлены признаки манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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Отмечается, что в рамках мониторинга цен служба выявила признаки завышения цен в ценовых заявках, которые повлияли на формирование средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию на оптовом рынке, определяемых по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед.

"Ведомство установило, что ПАО "Т Плюс" занимает доминирующее положение по доле установленной мощности и выработки электроэнергии в ряде зон свободного перетока Первой ценовой зоны оптового рынка (выше 20%). Антимонопольная служба усмотрела в действиях ПАО "Т Плюс" признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбудила дело в отношении компании", - пояснили в пресс-службе ФАС.

В случае установления вины организации грозит оборотный штраф.

"Ценовые заявки, подаваемые ПАО "Т Плюс", превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемого для выработки электроэнергии. Это привело к формированию цен, превышающих по размеру цены, сформированные на этом товарном рынке, и поспособствовало росту цен на оптовом рынке электроэнергии", - рассказал заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

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