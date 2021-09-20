Финляндия установила новые правила на въезд

С 1 октября Финляндия расширяет прием визовых заявлений. Визовые центры начнут принимать заявления на получение виз от тех, кто собирается в Страну тысячи озер исключительно в деловую поездку. Подать заявления смогут и те, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия. Новое правило касается виз, которые были выданы Финляндией на период не менее двух лет. Об этом сообщило Генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

До пандемии именно Финляндия была безусловным лидером по количеству выдаваемых россиянам шенгенских виз. Так, в 2019 году их получили 790 тысяч человек. В результате в Суоми в 2019 году зафиксировано 3,7 миллиона поездок россиян. Спрос на такие поездки был огромным. По предварительным подсчетам, упомянутые многократные визы в пандемию оказались просроченными у полумиллиона наших граждан.

Новые правила, вводимые с октября, позволят получить визу именно упомянутой категории потенциальных путешественников, а также предотвратить огромный всплеск числа заявлений, которые будут, как только откроют границы.

Однако консульство предупреждает: установленные ограничения на въезд в страну из-за эпидситуации по-прежнему в силе и получение визы не означает, что вы сразу же поедете в Финляндию. Придется ждать. Конкретные сроки не называются. Все будет зависеть от эпидситуации и принимаемых мер по предотвращению распространения коронавируса.

То есть, получив визу, многие столкнутся с тем, что выехать по ней не смогут. Впрочем, заявление разрешается подавать и за полгода до даты поездки. Но если за время действия визы выехать так и не удастся, то автоматически срок ее действия не продлят. Визу нужно будет оформлять заново.