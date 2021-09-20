Франузский канатоходец прошелся над Сеной

Французский канатоходец Натан Полен дважды, в субботу и воскресенье, прошел 670 метров по стропе от Эйфелевой башни до театра Шайо на глазах у многочисленных жителей и гостей столицы.

Свои прогулки на высоте 70 метров над рекой Сеной он приурочил к проходящим во Франции Дням национального наследия. Двадцатисемилетний Полен двигался по канату босиком, со страховкой. По пути он неоднократно останавливался, чтобы передохнуть: сидел на стропе, лежал, а иногда даже висел на одной руке. На земле ему "аккомпанировал" акробатический коллектив XY, а "за кулисами" представления стояла команда из 12 человек, которая закрепляла оборудование так, чтобы оно не повредило исторические постройки.

Сам Полен объясняет подобные трюки желанием "ухватить чувство свободы": "Замечательно быть над землей - в месте, которое не предназначено для нас природой, и стоять во весь рост на стропе". Для него этот переход, конечно же, далеко не первый. В 2017 году он уже проходил по аналогичному маршруту над Сеной. Тогда это стало мировым рекордом среди прогулок по канату в черте города со страховкой. В копилке экстремала есть несколько мировых рекордов. Один из них он установил в том же 2017 году, пройдя 1662 метра по канату на высоте в 300 метров в горах Центрального массива во Франции.