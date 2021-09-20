"Газпром" не увеличит поставки газа в Европу через Украину в октябре

"Газпром" опять не стал бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита газа в Европу в октябре. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные аукционов.

На другом экспортном маршруте - газопроводе "Ямал-Европа", проходящему через Польшу, российская компания на октябрь забронировала прокачку 31,3 млн кубометров в сутки из предложенных 89,1 млн кубометров.

После оглашения итогов аукционов цены на газ в Европе по спотовым контрактам (быстрой поставки) перешли к росту и поднялись почти до 900 долларов за тысячу кубометров.

По действующему контракту с Украиной, заключенному в 2019 году, "Газпром" в 2021-2024 годах должен прокачивать через украинскую ГТС не менее 40 млрд кубометров ежегодно. Дополнительные объемы транзита оплачиваются отдельно по более высокому тарифу. Российская компания не резервирует дополнительные украинские транзитные мощности с мая этого года, несмотря на дефицит газа в Европе и рекордные цены на него. "Газпром" выполняет все контрактные обязательства перед европейскими партнерами, но не спешит увеличивать предложение на рынке.