Глава дачного поселка отправлена в колонию за навязывание дачникам платежей

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор председателю правления дачного поселка за то, что навязывала жителям необоснованные платежи. Кто не платил - исключала из списков членов дачного некоммерческого партнерства (ДНП). Суд счел такое поведение злоупотреблением должностными полномочиями и отправил начальницу на два с половиной года в колонию общего режима.

Женщина проведет два с половиной года в колонии за необоснованные поборы с дачников. Фото: РИА Новости

Решение принципиально важно и дает надежду для всех, кто удалился (на время или навсегда) от цивилизации в тишь дачных или коттеджных поселков. Несмотря на разные правовые формы - ДНП, СНТ и другие, проблемы в тихих поселках одинаковы. И одна из главных - руководители всевозможных партнерств и товариществ начинают чувствовать себя даже не гражданами начальниками, а самыми настоящими господами-барами. Они искренне полагают, что долг простого жителя безропотно повиноваться и платить ровно столько, сколько прикажут. А отказ оплачивать надуманную платежку приравнивается к бунту.

В данном конкретном деле некая О.Т. возглавляла правление ДНП в одном из поселков в Клинском районе Московской области. После того, как новые члены дачного партнерства оплачивали вступительный взнос в 500 тысяч рублей, она выставляла им еще один счет: на 200 тысяч рублей. Как сказано в приговоре, деньги она требовала "за выполнение работ, в том числе ранее предусмотренных сметами". То есть правление то ли сделало что-то для общего благоустройства, то ли не сделало, но люди должны заплатить. Якобы за понесенные ради их удобства расходы. Причем понесенные задолго до того, как люди начали жить в поселке.

Но однажды новые люди отказались платить неизвестно за что. Тогда госпожа председательница просто исключила шесть человек из состава членов ДНП. А уже уплаченные взносы отказникам не вернула. Она искренне полагала, что так и надо поступать с теми, кто отказывается повиноваться.

Однако, на ее удивление, правоохранительные органы не оценили такое барское поведение. Точнее, оценили, но - по уголовной статье. Дама была арестована и осуждена по статье 201 Уголовного кодекса "Злоупотребление полномочиями". Нижестоящие инстанции приговорили ее к реальному сроку. А кассационный суд подчеркнул: "Назначенное осужденной наказание является справедливым и оснований для его смягчения не имеется".

Сегодня многие граждане почувствовали тягу к жизни на своей земле в своем доме. Но побег из каменных городов зачастую приводит в кабалу коттеджных поселков. Там могут быть разные формы управления - дачное некоммерческое партнерство, садовое некоммерческое товарищество или даже ТСЖ - однако везде есть риск, что соседи-правители начнут часто и со вкусом запускать руки в карманы жителей. Де-юре - своих товарищей и партнеров.

Председатель ДНП выставляла дополнительный счет в 200 тысяч рублей всем новым членам объединения. Кто не платил - того исключала

Юристы подчеркивают: взимание коммунальной платы или различных взносов в чрезмерно завышенных размерах может являться схемой мошенничества со стороны председателя или бухгалтера дачного товарищества. Возможны, конечно, и технические ошибки, когда бухгалтерия что-то неверно посчитала. Все мы люди, все иногда сбиваемся, складывая два плюс два. Но каким-то мистическим образом получается, что дачные бухгалтеры и правители всегда ошибаются в свою пользу. Странно, но факт.

"Если администрация товарищества требует уплатить чрезмерно завышенные или дополнительные взносы за услуги, которые столько не стоят или которые в реальности не были оказаны, то член товарищества вправе обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы", - говорит заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов.

По его словам, член товарищества также вправе запросить в правлении бухгалтерскую отчетность, документы, подтверждающие права товарищества на имущество, балансовые ведомости на имущество, аудиторские заключения (если проводились аудиторские проверки), финансово-экономическое обоснование установленных взносов, протоколы общих собраний. За предоставление заверенных копий документов товарищества может взиматься разумная плата, размер которой устанавливается общим собранием товарищества. Отказать в выдаче финансовых документов правление не вправе. Человек должен ясно видеть, за что и сколько платит. Необоснованные счета можно и нужно оспаривать.

Впрочем, юристы признают, что в дачно-коттеджной сфере сегодня много законодательных проблем. Их надо решать.

"В качестве основных проблем, возникающих в СНТ и ОНТ, мы бы предложили рассмотреть две: это порядок установления режима пользования имуществом в товариществе и экономическую обоснованность взыскиваемых взносов и платежей, - говорит Никита Филиппов. - Вторая проблема затрагивает критерии, при которых начисляемые взносы и платежи за коммунальные услуги в соответствующем регионе РФ являются разумными. Например, в целях предотвращения недобросовестной практики по начислению огромных взносов за коммунальные услуги можно было бы ввести тарификацию начисляемых взносов в конкретном регионе РФ".

"Отдельно стоит отметить, - продолжает адвокат, - что в действующем законодательстве отсутствует понятие такого документа, как "финансово-экономическое обоснование". По сути, финансовое обоснование может быть составлено любым членом товарищества по собственным убеждениям и взятым с потолка расчетам. А потом иди и спорь с ними".

"Определение содержания данного документа, предъявление требований к его составителям позволило бы объяснить правомерность взыскиваемых взносов и платежей", - полагает адвокат.