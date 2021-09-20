Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцинация позволит сдержать рост смертности от COVID-19 в стране.

"У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальном мире, которые безопасны", - сказал он в эфире CNN.

Согласно последним данным, прививку от коронавируса еще не сделали 70 миллионов американцев. Обе дозы вакцины получили 180 миллионов человек, одну - более 211 миллионов.

Но, несмотря на принимаемые меры, в последние недели в США растет количество инфицированных SARS-CoV-2. Ежедневно фиксируется свыше 150 тысяч заражений, а число летальных исходов превышает две тысячи в сутки.