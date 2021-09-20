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20.09.2021 11:35
Рубрика: Общество

Голикова: Генные технологии помогут найти лекарство от тяжелых болезней

Текст: Ирина Невинная

В России испытаны ферменты против одного из самых устойчивых штаммов патогенных бактерий - золотистого стафилококка, разработан прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна, идут поиски способов лечения других тяжелых заболеваний. Об этом шла речь на заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, которое провели вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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С 2019 года в рамках программы в России созданы и успешно работают три центра геномных исследований мирового уровня. Программой определены четыре направления: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности; генетические технологии для медицины; генетические технологии для микробиологии.

На заседании были представлены первые результаты этой работы. Так, специалисты центров расшифровали геномы сельскохозяйственных культур, создали цифровые паспорта полутора тысяч штаммов микроорганизмов. Интересные изыскания проведены в области медицины: испытаны ферменты против одного из самых устойчивых штаммов патогенных бактерий - золотистого стафилококка, разработан прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна, продолжаются поиски эффективного лечения других тяжелых заболеваний.

"На реализацию программы в 2021 году в бюджете предусмотрено 10,3 млрд. рублей, в том числе на развитие трех центров геномных исследований в 2021 году выделено 1,3 млрд. рублей, - отметила Татьяна Голикова. - Уже заканчивается третий квартал и нам надо понимать, с чем мы подходим к завершению этого года, каких результатов мы уже достигли за прошедший период, какие дополнительные решения необходимо принять, чтобы реализация Программы была максимально эффективной, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки".

Одним из ключевых вопросов заседания стала грантовая поддержка биоресурсных коллекций и исследовательских программ, проводимая Минобрнауки России на конкурсной основе. Речь идет о решении крупных прикладных задач мирового уровня и создании ведущих исследовательских коллективов в области генетических технологий.

Всего на конкурс было подано 128 заявок из 35 регионов. Планируется поддержать развитие 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ. Общий объем финансирования составит более 10 млрд. рублей.

Фото: Александр Юрьев/РИА Новости
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"Поддержка развития биоресурсных коллекций реализуется на принципах сетевого взаимодействия коллекций научных и образовательных организаций, которые в дальнейшем смогут объединиться в крупные биоресурсные центры. Подобная поддержка коллекций в рамках всей страны проводится впервые, это позволит повысить их доступность и востребованность", - рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Интересно, что в проекте продуман весь путь от научной разработки до ее практического внедрения. Минобрнауки совместно с Минпромторгом, Минздравом, Минсельхозом, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, ФМБА, Роспатентом, НИЦ "Курчатовский институт", другими заинтересованными структурами должны создать условия для внедрения в промышленное производство результатов работы Центров геномных исследований.

Для технического обеспечения проектов Минобрнауки должен поддержать разработку отечественного оборудования для сферы генетических технологий. Минпромторг планирует ввести минимальную обязательную долю закупок такого оборудования и расходных материалов к нему.

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