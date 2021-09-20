Голикова: К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн семей

План реализации концепции демографической политики, утвержденный правительством, направлен на преодоление негативных демографических трендов, которые сформировались в стране в последние годы, и состоит из семи основных разделов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первый посвящен продвижению и популяризации традиционных семейных ценностей и активного долголетия. "Будет поддержано не менее 70 некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту семей, детей и формирование ответственного родительства", - рассказала она на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. В регионах станут распространять лучшие практики "серебряного волонтерства", чтобы люди старшего поколения вели активную жизнь и чувствовали себя нужными обществу.

Второй раздел - о повышении благополучия семей с детьми для увеличения рождаемости и улучшение социального положения детей. "К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей", - подчеркнула Голикова. На основе принципов социального казначейства правительство продолжит создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск их бедности.

Третий раздел направлен на охрану здоровья детей, развитие системы раннего выявления у них врожденных заболеваний и их лечение, повышение репродуктивного здоровья как взрослых, так и подростков. "Будет увеличен до 80 процентов охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях", - сообщила зампред правительства.

Четвертый раздел - повышение доступности медицинской помощи для снижения смертности населения и роста ожидаемой продолжительности жизни. Специальный акцент сделан на роли первичного звена здравоохранения при выявлении у граждан рисков развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. "Планируется не только количественно, но и качественно увеличить для населения доступность методов диагностики и лечения, чтобы не менее 80 процентов сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний выявлялись на ранних стадиях в первичном звене", - рассказала Татьяна Голикова. За четыре года такими исследованиями планируется охватить почти 80 миллионов граждан.

Продолжится лекарственное обеспечение граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, а также ковид. "К 2025 году не менее 90 процентов пациентов с высоким риском развития осложнений таких заболеваний будут находиться под диспансерным наблюдением и получать лекарственное обеспечение", - заявил вице-премьер.

Пятый раздел плана отдельно посвящен формированию здоровья на производстве и в трудовых коллективах. По словам Голиковой, работодатели за создание безопасных условий труда и ежегодного прохождения сотрудниками диспансеризации получат определенные преференции. "Создание системы производственной медицины вне зависимости от численности трудового коллектива позволит обеспечить преемственность в наблюдении за здоровьем работников, формирование для них индивидуальных оздоровительных программ", - добавила она. Ожидаемый результат - снижение случаев профессиональных заболеваний.

Особое внимание будут уделять здоровью старшего поколения. В шестом разделе плана собраны шаги для развития геронтологической службы. "Там, где это необходимо, медицинская помощь будет оказываться на дому, - сказала зампред правительства. - Кроме того, акцент сделан на активное долголетие таких граждан, поддержание их физической активности, вовлеченности в социальную жизнь общества".

И седьмой раздел - это мероприятия для мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом.