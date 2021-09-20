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IKEA выпустила необычную беспроводную зарядку для смартфонов. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
20.09.2021,  
17:32
Фото: YouTube/Ikea Фото: YouTube/Ikea
Фото: YouTube/Ikea

Компания IKEA выпустила довольно необычный гаджет - беспроводную зарядку для смартфонов, которая крепится к нижней поверхности рабочей столешницы.

Фото: YouTube/IKEA

Это позволяет избавить стол от лишних гаджетов, поскольку она не занимает место, а зарядить смартфон можно, просто разместив его в определенном месте.

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Закрепить зарядное устройство под названием Sjömärke можно при помощи двустороннего скотча (входит в комплект) или шурупов (не входят в комплект). Зарядка "пробивает" столешницы из пластика и дерева толщиной от 8 миллиметров до 2,2 сантиметра.

Также в комплекте покупатель найдет наклейки, которые помогут более точно спозиционировать смартфон, и двухметровый зарядный шнур. Максимальный ток зарядки составляет 5 Вт.

Зарядка Sjömärke стоимостью 40 долларов (чуть меньше 3000 рублей) появится в продаже в октябре. Входит ли Россия в список стран, где можно будет купить устройство, пока неизвестно.

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