Иммунологи узнали, почему у всех разная реакция на вакцину от COVID-19

Иммунитет у каждого человека уникален - как отпечаток пальца или ДНК, считают ученые.

При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален, говорится в исследовании ученых из Утрехтского университета, результаты которого опубликованы в журнале Cell Systems. Эксперты уточняют, что набор защитных белков также уникальным образом изменяется во время болезни или после вакцинации.

Это может объяснить разное воздействие вакцин от COVID-19 на людей - почему, к примеру, кто-то не заболевает, даже живя в непосредственной близости с инфицированным человеком, а кто-то попадает в больницу, даже будучи привитым.

Для получения результатов ученые проанализировали концентрации антител в крови пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Исследователи не нашли никаких совпадений в образцах крови больных по составу и концентрации антител: они оказались совершенно разными у каждого человека.