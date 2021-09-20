Инфекционисты подсказали надежный способ защиты от "дельта"-штамма

Каждый новый штамм SARS-CoV-2 является еще более заразным чем предыдущий: по законам эволюции, это необходимо вирусу, чтобы выжить. И с каждым разом он "оттачивает" свои способности, чтобы быстрее распространяться по воздуху.

Новое исследование американских ученых из Университета Мэриленда, опубликованное в Clinical Infectious Diseases, показывает отличие первых штаммов коронавируса от тех, которые известны сегодня.

Они исследовали данные 49 человек, инфицированных с мая 2020 года по апрель 2021 года. Все они болели разными штаммами вируса и переносили его в легкой форме либо бессимптомно. Были взяты пробы выдыхаемого ими воздуха и проведен подробный его анализ с помощью специального аппарата Gesundheit-II. Результаты показали, что количество выдыхаемого больными вируса было в 43-100 раз больше, чем у тех, кто болел более ранним, уханьским вариантом коронавируса. "Альфа"-штамм, вызвавший всплеск заболеваемости в Великобритании в январе 2021, оказался в 18 раз более заразным, чем предыдущие штаммы.

За ним последовал индийский штамм коронавируса - "дельта", который оказался не только более заразным, но и опаснее. Зараженные этим штаммом больные госпитализировались вдвое чаще, чем пораженные "альфа"-штаммом.

Опасность нового штамма в его способности еще более быстро распространяться в воздухе, поэтому одним из самых надежных способов защиты от "дельта"-варианта является ношение масок.